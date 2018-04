PELİN KAYA

Siyahla başlayan, beyaz renkle devam eden pantolon ceket takımların yerini bu sezon pembe takımlar aldı. Bu sezon dolabında pembe takımı olmayan, trendlerden geri kalıyor demektir. Zayn Malik'in Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısında pembe takımla görülmesiyle, trend beylere de sıçramış oldu. Baksanıza, Blue Ivy bile pembe takımıyla babası Jay-Z'nin kucağında. Her modelden, her tarzdan ama illa ki pembenin her tonundan takımları bu sezon her bütçeye uygun etiketle birçok markanın koleksiyonunda bulabilirsiniz.