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PELİN KAYA
22 Nisan 2018, Pazar PELİN KAYA

Pembe pembe gönlüm sende!

Siyahla başlayan, beyaz renkle devam eden pantolon ceket takımların yerini bu sezon pembe takımlar aldı. Bu sezon dolabında pembe takımı olmayan, trendlerden geri kalıyor demektir. 'in Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısında pembe takımla görülmesiyle, trend beylere de sıçramış oldu. Baksanıza, Blue Ivy bile pembe takımıyla babası Jay-Z'nin kucağında. Her modelden, her tarzdan ama illa ki pembenin her tonundan takımları bu sezon her bütçeye uygun etiketle birçok markanın koleksiyonunda bulabilirsiniz.

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