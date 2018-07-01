PELİN KAYA

Dünyanın en büyük mücevher markalarından Tiffany&Co.'nun Londra'da gerçekleşen Paper Flowers etkinliğine katılması için seçilen Türk ünlü, Hazal Kaya oldu. Hangi lüks özelliğinden Hazal Kaya seçildi anlayamadım. Zaten kendisi de pek anlamamış ki; üstünde gördüğümüz tek mücevher, uzaktan fotoğraflanmış bir adet bilezikti.

Ayakkabı tasarımcıları sayesinde o kadar olmadık modelleri seviyor, alıyor ve kullanıyoruz ki; bu iş kimbilir daha nerelere gidecek. En son örnek, Christian Dior'dan geldi. Bildiğimiz ayakkabı kalıpları, olmuş birer ayakkabı. O ortadaki incecik metalle yürüyebilecek hemcinslerimi şimdiden tebrik ediyorum!

Cem Yılmaz artık yepyeni biri. Hello dergisine verdiği son röportajındaki kareleri gördüğümde, aklıma ilk sansasyonel İtalyan işadamı Gianluca Vacchi'ye benzerliği geldi. Saçı, sakalı, fitliği, kıyafetleri ve pozlarıyla adeta hık demiş burnundan düşmüş. Her daim siyah giyinmesiyle en özgün stile sahip Cem Yılmaz'ı kaybettik ama yerine çok günümüzden, baştan aşağı trendler diyarından bir Cem Yılmaz kazandık.