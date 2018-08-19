PELİN KAYA

Her ikisi de oyuncu olan Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, geçen hafta hayatlarını birleştirdiler. İlişkileri o kadar samimi ve sıcak geliyor ki, düğünde ne giydiklerinin bile pek önemi kalmıyor. Cansu Tosun'un balık kesimi gelinliğinden çok, eşinin mavi takımı konuşuldu. Akıllara Benjamin Harvey'nin Hande Ataizi'yle evlenirken giydiğiyle Kenan Doğulu'nun damatlığını getirdi. Maalesef paça boyu ve seçtiği ayakkabılar beğenilmedi. Bu da ileride evlenecek olan ünlü erkeklere inceden mesaj olmuş oldu. Karşılaştırılma topuna girmek istemeyenler, mavi renkten uzak dursun.