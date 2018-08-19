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PELİN KAYA
19 Ağustos 2018, Pazar PELİN KAYA

Geleceğin damatlarına ön uyarı olsun!

Her ikisi de oyuncu olan ile , geçen hafta hayatlarını birleştirdiler. İlişkileri o kadar samimi ve sıcak geliyor ki, düğünde ne giydiklerinin bile pek önemi kalmıyor. Cansu Tosun'un balık kesimi gelinliğinden çok, eşinin mavi takımı konuşuldu. Akıllara 'nin 'yle evlenirken giydiğiyle 'nun damatlığını getirdi. Maalesef paça boyu ve seçtiği ayakkabılar beğenilmedi. Bu da ileride evlenecek olan ünlü erkeklere inceden mesaj olmuş oldu. Karşılaştırılma topuna girmek istemeyenler, mavi renkten uzak dursun.

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