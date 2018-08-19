PELİN KAYA

Bir gün geçmiyor ki lüks moda markaları bizleri şaşırtmasın. İşte buna iki güzel örnek. Modadaki yenilikleri takip ediyorsanız, soldaki siyah çantayı gördüğünüz an, logolu sarı askısı nedeniyle bunun Off-White marka çanta olduğunu bilirsiniz. Ama bu bir Givenchy çanta. Off-White'ın hemen hemen her ürününde kullandığı, imzası haline gelmiş olan bir detayın bu denli benzerini Givenchy gibi bir markanın kullanmış olması, moda dünyasında bomba etkisi yarattı. Yaratıcılığın tükendiği, esinlenmenin bile kimlik değiştirdiği günler yaşıyoruz. Crocs marka terliklerin yüksek moda ile buluşması ise hem ilgi çekiyor, hem de yüzümüzü buruşturuyor. Balenciaga'dan sonra şimdi de Montrealli sanatçı Gab Bois yeni model Crocs terlikleri yorumlamış. Tabii terlik demek için bin şahit gerek, zira striptizci ayakkabılarından hallice bir modele bürünmüş.