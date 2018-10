Sevan Bıçakçı'yı anlatmaya gerek var mı bilemiyorum. Benim için mücevher sanatının virtüözüdür Sevan Bıçakçı... Her parçası; müthiş bir hayal gücünün, olağanüstü el işçiliğiyle buluşmasıdır. Paris Moda Haftası'nda Cate Blanchett'in boynunda Ustanın eserini görmek hiç şaşırtıcı olmadı. Yeteneğin her zaman yolunu bulduğunu bir kez daha görüyoruz.