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PELİN KAYA
07 Ekim 2018, Pazar PELİN KAYA

Sırrı, kalitesi...

Bensu Soral ile 'ın düğününde, en az gelin ve damat kadar çok konuşulan bir konu da 'ın saten elbisesiydi. Saten; taşıması çok zor olan, insanı rezil de, vezir de edebilecek son derece riskli bir kumaştır.
Yasemin Özilhan'ın Elif Cığızoğlu imzalı elbisesinde ufacık bir buruşukluk bile görmemek hepimizi hayrete düşürdü.
Acaba evden düğün yerine yürüyerek mi gitti? Yoksa arabasının içinde ayakta mı durdu? Bunun gibi birçok soru soruldu ama işin içinden bir türlü çıkılamadı.
Ben de konuyu bizzat Yasemin'e sordum. Sırrı ne mi?
Yasemin, kırıştırmamak için elbisenin kumaşını sıkıştırmadan bol tutarak oturmuş. Tabii kumaşın kalitesi de iyi olunca ortaya böyle kusursuz bir saten şıklığı çıkmış. Aynı kırışıksız duruşu, Büşra Develi'nin giydiği Museum Of Fine Clothing imzalı elbisede de görmüştük.
Yani demem o ki; bu işin sırrı, daha çok kumaşın kalitesinde gizli...

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