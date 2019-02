PELİN KAYA

Müzik dünyasının en önemli gecesi olan Grammy Ödül Töreni, yine birbirinden renkli karelere imza attı. Gecenin tartışmasız en dikkat çeken kırmızı halı görüntüsü Cardi B.'den geldi. Thierry Mugler'ın, ünlü ressam Botticelli'nin Venüs tablosundan ilham alınarak tasarladığı Venüs elbisesi, kırmızı halının en teatral görüntüsüydü. Giymesi de, taşıması da zor bir elbise. Cardi B., verdiği pozlarıyla da elbiseye ne kadar önem verdiğini gösterdi. Ama tören alanına nasıl geldi, nasıl hazırlandı; orası muamma.



LOPEZ, HADİSE'Yİ HATIRLATTI

Bizim için törenin en önemli anı ise Jennifer Lopez'i, üzerinde Nedret Taciroğlu imzalı Nedo elbisesiyle şarkı söylerken gördüğümüz an oldu. Geçen ay Lady Gaga, konserinde Nedo giydi, şimdi de Jennifer Lopez. JLo, hareketli sahne performansına uygun saçaklı mini elbisesiyle harika görünüyordu. Bir Türk markası için ne gururlu bir an, tebrikler. Lopez, kırmızı halı geçidini ise Ralph&Russo imzalı elbisesiyle yaptı. Elbisenin rengi beyaz, kafada da beyaz şapka olunca, akla Hadise'nin olay ötesi Dior kıyafeti geldi. Elbette Lopez, yazlık bir hasır şapka takmayacak kadar bilinçli bir tercih yapmış. 'A Star is Born' filmindeki performansıyla bu sezon hem müzik, hem de film dünyasının her ödül gecesine katılan Lady Gaga, gecenin en şıklarından biriydi. Onda görmeye alıştığımız ve sevdiğimiz uçuk kaçık tarzından iyice sıyrıldı. Artık şıklar listesinde yer alan bir isim. Celine imzalı metalik elbisesiyle çok hoş görünüyor. Törende bir Türk yıldızımız da vardı; Edis Görgülü. Gönül cesur bir kombinle görmek isterdi. Maalesef her türlü çılgınlığa müsait bu kırmızı halıda Edis şık ama fazlasıyla sıradandı.