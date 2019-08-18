PELİN KAYA

Sahnede performanstan ziyade ne giydiğinin, giydiğinle ne kadar konuşulmayı başardığının önemli olduğu bir dönem yaşıyoruz.

Sosyal medya, her şeyi olduğu gibi bu sistemi de değiştirdi.

Ne kadar dikkat çekici, seksi, hatta çok bilindik bir kıyafetin kopyasını giyersen; o kadar çok konuşulup haber oluyorsun.



TÜTÜ VAKASI!

Bunun tüm örneklerini bu ay içinde yaşadık. İlk olarak Demet Akalın'ın kopya Giambattista Valli elbisesiyle başladık. Öyle çok konuşuldu ki; pembe bir tütü, ülke gündemine oturdu desem abartmış olmam.

Ardından Jennifer Lopez'in dünya turnesinde giydiği kostümlerin benzerleriyle Hadise çıkıverdi karşımıza. Lopez, daha geçen hafta Antalya'da verdiği konserde bu kıyafetleri giymiş, herkes tarafından görülmüş; hiç önemli değil. Zaten amaç, bu benzerliğin sosyal medyada konu edilmesi, günlerce konuşulması...

Birkaç gün sonra ise Gülşen çıktı sahneye. Twerk yapmaya çalışan ama yapamayıp işi esneme hareketi diye kotarmaya çalışan Gülşen...



HESAPSIZ YILDIZ

Üstünde süper seksi transparan bir kostüm ve yine bu sayede çok konuşulma ve haber olma başarısı... Tabii hal böyle olunca; çok zorlamayan ve rahat olanlar da dikkat çekmeye başladı.

Örneğin Yıldız Tilbe... Üstünde Zara'dan, bir sahne sanatçısı için son derece ucuz denecek bir parçayla, beyaz elbise ve kırmızı ayakkabılarıyla işi bitirmiş. İnce hesaplarlarının olmadığı o kadar aşikar ki... Giydikleri beğenilmese de şarkıları ve performansıyla öylesine devleşiyor ki, neyi nasıl giydiğinin kimse için önemi kalmıyor.

Bir de Ajda Pekkan örneği var.

Son derece şık ve klas, Nur Yerlitaş imzalı bir elbiseyle yine hayran olduğumuz bir Ajda Pekkan çıktı karşımıza...