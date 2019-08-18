PELİN KAYA

Bu yılın en büyük trendi, kare burunlu ayakkabılar. En popüler olanları da Bottega Veneta markasının modelleri. Trendin bitmesini dört gözle beklerken, ne yazık ki sahneye beyler de çıktı. Martine Rose markasının kare burunlu ayakkabıları, bakalım beylere de bu trendi sevdirecek mi...

4 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen'in yeni çekilen fotoğrafları sosyal medyayı ikiye böldü. Anlaşılan; yeni doğum yapan bir kadının nasıl göründüğünü unutuvermişiz. Aynen Fahriye Evcen gibi görünür. Hele bir de süt veriyorsa, bebeğinin keyfini çıkarıyorsa, en son düşündüğü şey nasıl göründüğüdür. Bu mucizenin keyfini çıkarsın, eleştirilere de gülüp geçsin.

Şarkıcı Selena Gomez bir markayla anlaşıp güzellik ürünleri çıkaracakmış. Kylie Jenner'ın genç yaşta milyarder olması, ünlülerin dengesini bozdu. Rihanna, Lady Gaga, Kylie Minogue derken, anlaşılan yakında şarkıcılık yapan kalmayacak.

Sussex Düşesi Meghan Markle, kraliyet kurallarını esnetmeye devam ediyor. Kraliyetin verdiği yemek davetlerindeki kurallardan biri, çiftlerin yan yana oturmamasıdır. Ama Meghan, bu kurala uymayıp bundan böyle katıldığı her yemekli davette eşi Prens Harry'nin yanında oturacakmış. Kocasının dibinden ayrılamayan bu kadının, bir zamanlar azılı bir feminist olduğundan emin miyiz...