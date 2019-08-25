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PELİN KAYA
25 Ağustos 2019, Pazar PELİN KAYA

130 bin dolarlık çantayla spora gitmek

Jennifer Lopez 'in spor çıkışı verdiği fotoğraflarda dikkatleri çeken ne karın kasları ne de spor şıklığıydı.
Lüks modaya gönül verenlerin gözleri sadece elindeki çantaya kitlendi. Kendileri Hermes Birkin Himalayan oluyor.
Satış fiyatı ise 133 bin $.
Jennifer Lopez bile olsan böyle bir çantayla spora gitmek işin kaçıncı boyutudur bilemiyorum.
Gerçi ben bu spora giderken ya da çıkarken verilen fotoğraflara da inanmıyorum. Malikanede oturan kendi spor salonu ve hocası olanların ev dışına çıkıp da spor merkezine gitmelerinin tek anlamı 'Benim fotoğrafımı çekin' demektir. Neyse konumuz çantaya dönelim. Tamamı el yapımı bu çantaların bu kadar değerli olmasının başlıca sebebi derisinin çok nadir bulunan timsahtan yapılmasıdır.
Boyanması ve dikişi için 5 kişi özel olarak günlerce çalışıyor ve yılda sadece 10 adeti satışa çıkıyor.
Yani alacak paranız varsa da bulmak, bulsanız da almak kolay değil. Herkese satılmadığı gibi alacak kişinin araştırıldığı ve araya tanıdıkların girmesi gibi ultra jet set efsane hikayelere de sahip. Öyle bir arzu nesnesi ki geçtiğimiz aylarda Hong Kong'da Christies'in düzenlediği açık artırmada ikinci eli 445 bin $'a alıcı bularak rekor kırdı. Bu çantanın bir diğer dünyaca ünlü sahibi de Victoria Beckham'dır.
Peki Türkiye'de sahip olanlar var mı ? Elbette var. Yıllar önce ilk Ender Mermerci de görüldü. Üstelik hem 30 hem de 40 santim boyutlarıyla.
Sonra Derin Mermerci'nin elinde çıktı ortaya. Nefis kombiniyle çantanın hakkını vermiş. Hermes Himalayan çanta sahibi bir diğer Türk ise Bahar Şer oluyor. O da yıllar önce kullananlardandı. Hatta Bahar Şer 'in Hermes koleksiyonu dünya sıralamasına girecek kadar iddialı. Ne çantaymış ama... Jennifer Lopez'in spora gitmesinden konu nerelere geldi...

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