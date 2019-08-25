PELİN KAYA

Sonbahar- kış sezonunun yaklaşmasıyla her gün ilginç ve heyecanlandıran iş birliklerinin haberlerini alıyoruz. Stella McCartney markası Taylor Swift ile kapsül koleksiyon çıkarıyor. Açıkçası Taylor Swift'in ne tarzı var da böylesi cool bir marka kendisinden ilham aldı merak içindeyim. Bunun bir örneğini de geçtiğimiz günlerde Ariana Grande ile yaşadık. Ariana demek, müzik demek. Modayla iyiyi geçtim kötü haliyle bile haber olmayan ilgi çekmeyen bir ünlü sırf sosyal medyada çok takipçisi var diye dünyanın en büyük markalarından birinin yüzü olabiliyor. Başarılı tasarımcı Alexander Wang de Bvlgari markasıyla iş birliği yapmış. Markanın ikonik Serpenti model çantalarını 6 parçayla yorumlamış. Tabii çok oturmuş klasik bir modeli yorumlamak zordur. Wang dokunuşuyla 1 kapaklı çantalar 2 kapaklı olmuş. Koleksiyon Eylül ayında satışa çıkacak.