PELİN KAYA

Popüler dünyanın en ünlü isimlerinden Kylie Jenner'ın 22'nci yaşgünü kutlamasında giydiği ve sosyal medyada paylaştığı elbise göğsümüzü kabarttı.

Çiçek desenli korseli elbise bir Türk tasarımcıya, Duygu Ay'a ait. Tasarımcımızla irtibata geçip kendisini tebrik ettim, biraz da hakkında bilgi almak istedim. Ay, moda eğitimini aldıktan sonra 2014 yılında Duygu Ay adlı markasını Paris'te kurmuş. Yansıtmak istediği tarz; feminen, güçlü ve bağımsız ama aynı zamanda da vintage couture'e ait masum esintiler taşıması. 2017'de Duygu Ay'ın korse modelleri onaylanarak Kim Kardashian'ın telefon uygulamasında yer almış.

Kylie Jenner'ın elbiseyi giymesi de stilistinin bizzat Duygu Ay markasından bu modeli sipariş etmesiyle gerçekleşmiş.

Tasarımcının hedefleri büyük. Eylül ayında gerçekleşecek olan New York, Milano, Paris ve Londra moda haftalarında ön sırada oturacak yıldız isimleri giydirmek için hummalı bir çalışma içinde.