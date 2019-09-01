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PELİN KAYA
01 Eylül 2019, Pazar PELİN KAYA

Kylie’nin Türk markası kıyafeti

Popüler dünyanın en ünlü isimlerinden 'ın 22'nci yaşgünü kutlamasında giydiği ve sosyal medyada paylaştığı elbise göğsümüzü kabarttı.
Çiçek desenli korseli elbise bir Türk tasarımcıya, 'a ait. Tasarımcımızla irtibata geçip kendisini tebrik ettim, biraz da hakkında bilgi almak istedim. Ay, moda eğitimini aldıktan sonra 2014 yılında Duygu Ay adlı markasını 'te kurmuş. Yansıtmak istediği tarz; feminen, güçlü ve bağımsız ama aynı zamanda da vintage couture'e ait masum esintiler taşıması. 2017'de Duygu Ay'ın korse modelleri onaylanarak Kim Kardashian'ın telefon uygulamasında yer almış.
Kylie Jenner'ın elbiseyi giymesi de stilistinin bizzat Duygu Ay markasından bu modeli sipariş etmesiyle gerçekleşmiş.
Tasarımcının hedefleri büyük. Eylül ayında gerçekleşecek olan , Milano, Paris ve moda haftalarında ön sırada oturacak yıldız isimleri giydirmek için hummalı bir çalışma içinde.

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