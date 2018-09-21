'Avlu' dizisinin 'Deniz'i Demet Evgar, marka yüzü olduğu bir yiyecek markasının Nişantaşı'nda gerçekleşen etkinliğinde, "Uzun yıllardır evimde televizyon bulundurmuyorum. Son üç aydır telefon da kullanmıyorum. Böyle çok mutluyum" dedi. Evet, Demet doğru yolu bulmuş. Yeni araştırmalar; insanoğlunun cepten, TV'den ve teknolojiden ne kadar uzak yaşarsa o kadar huzurlu ve mutlu olduğunu söylüyor. Ama Demet, Avrupa'da bir markanın reklam tanıtımında bu açıklamayı yapsa, anında anlaşması iptal edilir. Şaka gibi! Demet aslında, 'Ben reklamda, dizide oynuyorum ama izlemiyorum. Mutlu olmak istiyorsanız siz de izlemeyin' diyor. Yaptığı işi Demet bile izlemiyorsa, izleyici neden izlesin? Demet; rahat ve güzel yaşantısını oynadığı dizilere, filmlere ve reklamlara borçlu. Herkes Demet gibi yapamaz çünkü herkesin onun gibi telefonlarına bakan, fotoğraf paylaşan bir asistanı yok.