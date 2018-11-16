Bilal Erdoğan, başkanı olduğu Etnospor Konfederasyonu'nun faaliyetlerinden bahsetti:

"Etnospor'u iyi anlattığımızı düşünüyoruz fakat yolun başındayız.

Gündemimiz global.

Amacımız, tüm dünyada geleneksel sporu yaşatmak." Erdoğan'ın yayında bahsettiği gibi, hepimiz futbola takılıp gidiyoruz.

Elbette futbol en popüler spor ama bir de unutulan, ihmal edilen aba güreşi, aşık oyunları, atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, kuşak güreşi, mangala, mas güreşi, yaya okçuluğu gibi geleneksel sporlarımız var. Bunlar daha çok gündeme gelmeli.

Etnospor; sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada geleneksel sporları yaşatmaya çalışıyor.

Etnospor, tek tip dünya anlayışına karşı çıkıyor, dünyanın daha renkli ve farklı kalması için mücadele ediyor.