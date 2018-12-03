Son beş yıldır Güney Kore'de insanlar, Hongcheon şehrinde bulunan sahte hapishanede bir hafta sonu geçirmek için para ödüyor. Dünyahalleri.com'un haberine göre; bu hapishanede mobil cihaz kullanmak ve diğer mahkumlarla konuşmak yasak.

'İçimdeki hapishane' diye adlandıran bu hapishanenin ziyaretçilerinin önemli kısmını, stresli yaşamlarından bir süreliğine kurtulmak isteyen ofis çalışanları ve öğrenciler oluşturuyor.

Tesisin kurucularından Noh Ji-Hyang, müşterilerinin "Burası hapishane değil, gerçek hapishane bizim dönmek zorunda olduğumuz yer" dediklerini belirtmiş.

Şöyle bir bakın hayatınıza;

'Matrix' filmine benzer bir kurgu yok mu?

İş-ev, ev-iş... Çok çalışıyoruz, stresten hasta oluyoruz, kilo alıyoruz. Elimizde sürekli cep telefonu, evde televizyon!

Tatilde, konserde, piknikte bile sürekli ekrana bakıyoruz. Günde kaç saat ekrana baktığınızı düşünün!

Belki de gerçek hapishane, yaşadığımız bu modern hayat!