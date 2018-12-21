- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri bu yıl da çok önemli isimlere gitti. Tarih ve sosyal bilimler alanında ödüle layık görülen Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Divan-ı Hümayun Mühimme Defterleri'nin de Türk Tarih Kurumu öncülüğünde yayınlanması talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu talebi dikkate alacaklarını söyledi.



MİRAS BIRAKTI

- Sinema alanında ödül alan yönetmen-yapımcı Türker İnanoğlu, geçirdiği kaza nedeniyle kürsüye tekerlekli sandalyeyle geldi. İnanoğlu ödül alırken ayağa kalkınca az kalsın düşüyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Sinema'yı tuttu. İnanoğlu, törenin en kısa konuşmasını yaptı:

"20 yaşında sinemaya başladım, 82 yaşındayım...

228 uzun metraj sinema filmi, 4 bin bölümden fazla televizyon dizisi, 10 bin saatin üstünde de televizyon programı hazırladım." Türker İnanoğlu, gerçekten büyük bir miras bıraktı. Boşuna kendisine 'Bay Sinema' denmiyor.

- Törenin en duygusal anları ise müzik alanında ödül alan usta besteci Erol Sayan'ın konuşmasında yaşandı.

Ağladığı için konuşmasını zorlukla yapan Sayan, daha sonra ünlü eseri 'Geçsin Günler Haftalar'ı seslendirdi.

Sayan'a, Murat Bardakçı da tamburla eşlik etti.

- Sanat/ fotoğraf alanında ödüle layık görülen sanatçı İzzet Keribar ise bu ödülü hem kendi ve ailesi, hem de fotoğraf camiası adına aldığını dile getirdi.

- Bu yılki vefa ödülünün sahibi olan şair Mehmet Akif Ersoy adına ödülü, torunu Selma Ersoy Argon aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülü verdiği esnada, imam hatip lisesinde öğrenciyken liseler arası bir yarışmada yaşadığı anıyı anlattı.

Ersoy'un 'Asım'ın Nesli'nden bir parçayı okuduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O yarışmada birinci olmuştum, merhum Akif'in o şiiriyle. Bir de sabote etmişlerdi. Mikrofonla okumama fırsat vermediler.

'Kaynana zırıltısı' o zaman modaydı, başladılar onunla provoke etmeye. Ben de bu defa mikrofonu yere koydum ve şiiri mikrofonsuz olarak okudum.

Sonunda tabii salon bir garip oldu. Muhteşem bir alkış ve birincilikle o yarışmayı bitirdik" dedi.

- Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik, röportajlarıyla gündem yaratan Tuba Kalçık, kültür sanat haberleriyle dikkat çeken İlker Gezici, sanat ve cemiyet hayatının deneyimli yazarı Bülent Cankurt ve ben; töreni izleyenler arasındaydık.

Bu yıl törene GÜ- NAYDIN'ın geniş bir ekiple katılması,kültür-sanat haberlerine de ne kadar çok önem verdiğimizin bir göstergesi olsa gerek.