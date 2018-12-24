Gamze Özçelik, ne ilk, ne de son linç edilen olacak. Bazen internet medyasının da linci tetiklediğini söylemeliyim. Örneğin Gamze Özçelik, İdlib'deki sığınmacı kampını ziyaret edip oradan bazı fotoğraflar ve duygusal bir mesaj paylaştı. Ama internet medyasında 'Tesettüre giren Gamze İdlib'e gitti' benzeri başlıklar atıldı. Tesettüre girmesiyle mültecilere yardım etme arasında bağ kurmanın tek bir nedeni olabilir, o da haberi olayın bütünlüğünden kopartıp polemik yaratmak, daha çok 'tık' almak! İstanbul'a yağacak sulu karı Katrina Kasırgası geliyor diye haber yapmak gibi bir şey bu.

Haberde, röportajda tartışma yaratacak en küçük unsur bile hemen başlığa çekiliyor ve insanların bam teline dokunuluyor. Laik, dindar, solcu, milliyetçi vs. hiç fark etmiyor, yeter ki bir grup tepki göstersin. Ondan sonra gelsin 'tık'lar, 'paylaşımlar'. Ama tıklanma artsın diye atılan o başlıklar bazen gereksiz yere tepki çekiyor. Organize linç tayfaları, fenomenler devreye giriyor, bazen de insanlar haberin tamamını okumadan sırf başlık üzerinden tweet paylaşıyor. Sonra bir bakıyorsunuz Twitter'da 100 takipçisi olan bile lince bilinçsiz bir şekilde katılmış. Bazıları da sırf takipçi artırmak için artık o günün linç menüsünde hangi ünlü varsa afiyetle linç ediyorlar. Bu ne yaman kısır döngü. Hâlâ türbanı, kurban kesmeyi tartışmamız ne acıklı bir hikaye!