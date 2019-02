Farkında mısınız filmin kendisi hariç her şeyi konuşuyoruz. Sinema yazarları niye 'Organize İşler-Sazan Sarmalı'nı yazmadı? Çünkü film için basın gösterimi yapılmadı.

Bazıları bunu kötü eleştiri almasın diye filmi sinema eleştirmenlerinden kaçırmak olarak görüyor.



TEMPOSU DÜŞÜYOR

Ben de filmi Netflix'te izledim. Bunca patırtı gürültü bu film için miydi diye sormak isterim. Bence 'Sazan Sarmalı', Yılmaz Erdoğan'ın filmografisinin en zayıf yapımı. Evet, devam filmleri ilk film kadar başarılı olmaz ama izleyici olarak beklentim daha yüksekti. Her şey ilk filmin başarılı formülü üzerine kurulmuş. Bu yönetmen tercihidir, doğal karşılıyorum. Öykü farklı ama tema aynı, bu kez dolandırıcılık telefon üzerinden yapılıyor. Filmin ilk 50 dakikası güzel akıyor, Güven Kıraç ve oğlunun dolandırılması, Kıvanç Tatlıtuğ'un mükemmel oyunculuk sergilediği 'Sarı Saruhan'ın olduğu bölümleri izlemek keyifliydi ama sonrasında film, baba-kız ilişkisine odaklanınca tempo çok düştü. Beni asıl üzen; Erdoğan'ın 'Asım Noyan' rolünde enerjisinin düşük olmasıydı.

Buna Bensu Soral'ın vasat oyunculuğu da eklenince Erdoğan'ın filme duygusallık katmaya çalıştığı bölümler sıkıcıydı. Daha fazla 'organize işe' ihtiyaç vardı.

Filmde Tatlıtuğ ve Kıraç'a daha fazla süre verilseymiş iyi olurmuş. Aynı sorun Cem Yılmaz filmlerinde de yaşanıyor. 'Arif' karakteri dışında her şey daha komik ve akıcı! Bir insan hem senaryoyu, hem yönetmenliği, hem de başrolü üstlenince, kalite düşüyor ve sanatçı egosu devreye giriyor. Her şeye rağmen 'Organize İşler-Sazan Sarmalı' kendini izlettiriyor. Beklentiniz yüksek değilse iyi vakit geçirebilirsiniz. Oyunculuklar iyi, ilk filme göndermeler leziz, İstanbul çekimleri harika. Erdoğan, İstanbul'a olan aşkını perdeye müthiş taşımış. Keşke THY, Ridley Scott yerine Erdoğan'a çektirseymiş son reklamını.