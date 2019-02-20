BKM'nin vizyonda gösterimi devam eden 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nı Netflix'e satması olay oldu. Ama biraz araştırma yapınca, BKM'nin film arşivinin büyük bir kısmını Netflix'e sattığı ortaya çıkıyor. 'Aile Arasında', 'Ekşi Elmalar', 'Hokkabaz', 'Küçük Esnaf', 'Yol Arkadaşım', 'Kelebeğin Rüyası', 'Kocan Kadar Konuş', 'Bir Baba Hindu', 'Organize İşler', 'Çok Film Hareketler Bunlar', 'Kare Bela', 'İstanbul Kırmızısı', 'Deliha', 'Eyvah Eyvah', 'İncir Reçeli' vs. BKM neredeyse bütün iyi gişe yapmış yapımlarını Netflix'e satmış. Bundan sonra sinema izleyicisi, özellikle BKM filmlerini sinemada izlemek yerine, Netflix ya da Digiturk'e düşmesini bekler. BKM her ne kadar sadece sinemada yayınlanacak diye duyuru yapsa da izleyici buna inanmaz. Türk insanı beleşi sever, film vizyonda beş ay kalsa da bekler!