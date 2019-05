Efsane dizi 'Game of Thrones'un (GOT) finali çok tartışıldı. Beğenen, beğenmeyen, hatta hayal kırıklığına uğrayanlar var. Bu tarz fenomen olmuş dizilerin finalini çekmek çok zor bir iş. Yedi, sekiz sezon milyonlarca insanı peşinizden sürükleyip final gününe gelince ortaya gerçekten tatmin edici bir iş çıkarmanız gerekiyor. Herkesi tatmin etmeniz zor ama en azından genel anlamda hayal kırıklığı yaratmamanız gerekiyor. Çünkü finalden tatmin olmayanlar arasında kendilerini aldatılmış hissedenler bile oluyor. Tabii bu da göreceli bir durum. Örneğin ben en iyi dizi olarak 'Breaking Bad'i görürüm ama finali pek tatmin etmese de 'Game of Thrones'u, yarattığı dünya, karakterleri ve birçok açıdan en iyi ikinci dizi kabul ederim.



'GOT' 15. SIRADA

Ünlü sinema sitesi IMDB, efsane olmuş dizilerin final bölümlerinin puanını açıkladı. Listede 'Breaking Bad' birinci, Game of Thrones ise 15'inci. Ben de bu listede 'Lost'un 8.2, 'Game of Thrones'un 4.4 puan almasına itiraz ediyorum.

'Lost'un finali en büyük fiyaskolardan biriydi bana göre. Her neyse herkesin kendine göre bir sıralaması var.

Bu da IMDB kullanıcılarının puanlarıyla belirlenen sıralama: 1- 'Breaking Bad': 9.9, 2- 'Friends': 9.7, 3- 'Downton Abbey': 9.3, 4- 'Mad Men': 9.3, 5- 'House': 9.2, 6- 'Narcos': 9.2, 7- 'Sopranos': 9.1, 8- 'The Wire': 8.8, 9- 'M*A*S*H': 8.3, 10- 'Lost': 8.2, 11- 'Seinfeld': 7.7, 12- 'Scrubs': 6.3, 13- 'Dragon Ball Z': 4.9, 14- 'Dexter': 4.7, 15- 'Game of Thrones': 4.4, 16- 'House of Cards': 2.7.