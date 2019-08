Siyasi bakış açılarını analizlerine yansıtıp döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistler, dolar 5.40 seviyelerine kadar düşünce sus pus oldular. En büyük beklentileri S-400 krizinin doları yükseltmesiydi, "Dolar 10-12 lira" olacak diyen bile vardı ama bu öngörüleri de tutmadı. S-400'den de ekmek yiyemediler! Sosyal medyada popülerliklerini artırmak, daha çok reklam ve konferanslardan davet almak için ekonomi üzerine ürettikleri felaket senaryolarıyla vatandaşları korkutup dolarizasyonu artırmaya çalışan ekonomistler, üç kuruş birikimi olan vatandaşları da zor durumda bıraktılar. Atilla Yeşilada, Özgür Demirtaş, Refet Gürkaynak, Cüneyt Akman, Nasrullah Ayan, Mustafa Sönmez, Selçuk Geçer gibi 'yalancı çoban' ekonomistlere halkın tepkisi büyük. Bu yalancı çobanlardan bazıları hâlâ felaket tellallığına devam ediyor. Bazıları da dolar lobiciliğine ara verip sosyal medya üzerinden futbol yorumları yapmaya başladılar. Bu yalancı çobanlardan olmayan ama doların yükseleceğine dair öngörüsü tutmayan Mahfi Eğilmez'in bile futbol yorumları yapması vatandaşın gözünden kaçmadı.









DÖVİZDEN EKMEK KALMADI...

Eğilmez'in Fenerbahçe'nin defanstaki laubaliliğinden bahsettiği tweet'ine takipçilerinden şöyle yorumlar geldi: 'Dövizde ekmek kalmadıysa demek ki hemen futbol yorumculuğu', 'Ha şöyle!!! Sen ne anlarsın iktisattan... Konuş böyle futboldan, çiçekten, böcekten...', 'Bence futboldan daha iyi anlıyorsun', 'O değil de dolar ne oldu yaaa...' Yalancı çobanlar arasında felaket tellallığını en iyi paraya çevirenlerden Özgür Demirtaş da futbola merak sardı, Galatasaraylı yıldız futbolcuya olan güvenini belirtmek için 'Bu yıl Belhanda ...' diye tweet attı ve takipçilerinden şu yanıtlar geldi: 'Ekonomiyi bitirdin, sıra topa mı geldi tombik', 'Aynen hocam bu sene yükselir!', 'Hocam yok mu üretim müretim, inanın minanın falan filan bir şeyler.' Atilla Yeşilada ise futbol yayın krizine merak sardı ve konuyla ilgili 'Unbelievable! Will Turks get to watch soccer this year?' başlıklı haberi Twitter'dan paylaştı. Ve bir takipçisi şu yorumu yaptı: 'Meşhur dolar tahmincisinin sallama tahminleri doğal olarak tutmayınca konuyu değiştirip soccer game haberi yapması gerçekten sucks yani.' Yeşilada, S-400'ten hâlâ ümidini kesmemiş olsa gerek şu tweet'i de paylaştı: 'S-400 tehlikesi geçmedi. Eylül'de dikkatli olmamız gerekecek.' Takipçilerinden biri de şu espriyi patlattı: 'Hocam, Trump S-400'ün ne olduğunu bile unutmuştur, geçti borun pazarı sür eşeği Niğde'ye. Size artık S-400'den daha fazla ekmek çıkmaz.' Özetle, vatandaş felaket tellallığı yapanların gerçek yüzünü gördü, şimdi onların futbol yorumculuğuna dümen kırmalarıyla fena halde dalga geçiyor.