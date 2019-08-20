Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da vazgeçemediği ne var? Belki de meseleye buradan bakmak lazım. Ekrem, tüm tepkilere rağmen yine Bodrum'a döndü, inatla orada kalıyor! Haber sitesi Emlak365'e göre; Ekrem, Bodrum Gümüşlük'te lüks bir villa satın aldı. Ekrem'in önce Gümüşlük'te bir villa baktığı ama kalabalık bir bölgede olduğu gerekçesiyle beğenmediği iddia ediliyor. Daha sonra Gümüşlük'ün Koyunbaba mevkiinden 2.5 milyon dolar değerinde bir villa satın aldığı söyleniyor.

Ee 2.5 milyon dolara villa almak önemli bir karar, bölgeyi tekrar tekrar gezip karar vermek lazım. İstanbul'u sel almış kimin umurunda! Ekrem'in Bodrum inadıyla ilgili bir teorim daha var: Farkında mısınız, seçim biteli çok oldu ama hâlâ Ekrem'i konuşuyoruz. Mansur Yavaş da Ankara belediye başkanı oldu ama onu konuşan yok. Eskiden İstanbul'un belediye başkanları, doğal afetlerde, bir tesis açılışında falan gündeme gelirdi. Hayatta olup olmadıkları bile unutulurdu ama Ekrem hep gündemde. Çünkü gündemde kalmak için sosyal medyadan çok çalışıyor. Çağımızda tepki görmek, eleştirilmek; sürekli gündemde kalmak isteyen kişilere yarıyor.



POLEMIKLER PRIM YAPIYOR

Örneğin; YouTube fenomeni Reynmen ve Enes Batur tepki çekmek, kötü de olsa haber olmak için sürekli uğraşıyorlar.

Aleyna Tilki'nin 16 yaşında içkili mekanda şarkı söylemesi tepki çekmeseydi, bugün ondan kim bahsedecekti? ABD Başkanı Donald Trump da tepki çeken tweet'leriyle hep gündemde. Peki tepki görerek, eleştirilerek gündemde kalmak, siyasetçilerin işine yarar mı? Bir siyasetçinin polemik yaratacak tweet'ler atması, sıradan bir bayram kutlama mesajından daha çok ilgi görüyor. Çağımızda köşe yazarları, TV yorumcuları, şovmenler için de doğruyu söylemek yerine çok konuşulmak daha önemli. Tepki görmek, hiç hata yapmayan sıkıcı biri olmaktan daha çok prim yapıyor.

Artık politik doğruculuk prim yapmıyor.

Ekrem; şu an sadece bir belediye başkanı, park-bahçe yaparak, hayvan barınağı açarak gündeme gelemeyeceğini biliyor.

Belki o da tepki göreceğini bile bile inatla tatiline devam ediyor. Çünkü bir yıl sonra Ekrem'in Bodrum tatilini kimse hatırlamayacak.

Amaç, hep gündemde kalmak.

Ekrem'in İstanbul'dan çok ülke meseleleri hakkında sürekli yorum yapması, Cumhurbaşkanlığı adaylığını diri tutma çabası gibi duruyor. Belki de sürekli Ekrem'i eleştirenler, onun oyununa geliyordur.

Tepki görmek bile Ekrem'i olması gerektiğinden daha büyük gösteriyor.