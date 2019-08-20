Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Ekrem’i Bodrum’a başkan yapalım
MEVLÜT TEZEL
20 Ağustos 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Ekrem’i Bodrum’a başkan yapalım

'da meydana gelen sel felaketi sırasında 'da tatilde olan , vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine gecikmeli olarak İstanbul'a dönmüştü. Kırmızı yeleğini giyip, dükkanını su basan esnafla kameralara poz veren İmamoğlu, dün tekrar Bodrum'a dönmüş. Şaka gibi değil mi! Göreve geldiğinden beri bu üçüncü tatile çıkışı.
Ya da yarım kalan tatilini tamamlaması mı desek?
Ne tatilmiş, ne Bodrum sevdasıymış be arkadaş!
"Kaybedecek bir dakika yok" derken; Ekrem tatile çıkmaktan bahsediyordu galiba, biz yanlış anladık. Sel felaketinde; Ekrem'in rögar mazgallarını temizlemek ve yağmura hazırlık için yapılan ihaleyi iptal etmesinin payı olduğu iddia edildi. 15 günde bir temizlenmesi gereken su tasfiye kanallarının temizlenmediği için tıkandığı ve selin daha büyük zarar vermesine neden olduğu söyleniyor.

TATİLDEN ÖNEMLİ Mİ?
Bu polemiklere girmeye ne gerek var? İstanbul'u sel götürdüyse Ekrem'in tatilinden önemli mi!? Zaten o da , Mardin ve belediyelerine atanan kayyumlara kafayı takmış, tweet atıyor. İstanbul dışında her konuyla ilgili maşallah!
Ee ne de olsa Cumhurbaşkanlığı'na oynuyor ama önce İstanbul'un sorunlarını halletse...
Uzatmayın işte; rögar mazgalları, sel suyu basan dükkanlar gibi sıkıcı konularla Ekrem'i bunaltmayın. Haşim İşcan Geçidi'nde bir insan boğuldu, her şey çok güzel olacak! "Adamın tatilini zehir ettiler" diyen de var, iyi mi!
Haklılar aslında, boşver be bunları Ekrem.
Türkbükü'nde bir koya çek tekneni, bak keyfine. Ege nasıl, su serin mi, bize ondan bahset vizyoner başkan! Aslında böyle Bodrum-İstanbul git gel zor oluyor, seni Bodrum belediye başkanı yapalım.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN