İstanbul'da meydana gelen sel felaketi sırasında Bodrum'da tatilde olan Ekrem İmamoğlu, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine gecikmeli olarak İstanbul'a dönmüştü. Kırmızı yeleğini giyip, dükkanını su basan esnafla kameralara poz veren İmamoğlu, dün tekrar Bodrum'a dönmüş. Şaka gibi değil mi! Göreve geldiğinden beri bu üçüncü tatile çıkışı.

Ya da yarım kalan tatilini tamamlaması mı desek?

Ne tatilmiş, ne Bodrum sevdasıymış be arkadaş!

"Kaybedecek bir dakika yok" derken; Ekrem tatile çıkmaktan bahsediyordu galiba, biz yanlış anladık. Sel felaketinde; Ekrem'in rögar mazgallarını temizlemek ve yağmura hazırlık için yapılan ihaleyi iptal etmesinin payı olduğu iddia edildi. 15 günde bir temizlenmesi gereken su tasfiye kanallarının temizlenmediği için tıkandığı ve selin daha büyük zarar vermesine neden olduğu söyleniyor.



TATİLDEN ÖNEMLİ Mİ?

Bu polemiklere girmeye ne gerek var? İstanbul'u sel götürdüyse Ekrem'in tatilinden önemli mi!? Zaten o da Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine atanan kayyumlara kafayı takmış, tweet atıyor. İstanbul dışında her konuyla ilgili maşallah!

Ee ne de olsa Cumhurbaşkanlığı'na oynuyor ama önce İstanbul'un sorunlarını halletse...

Uzatmayın işte; rögar mazgalları, sel suyu basan dükkanlar gibi sıkıcı konularla Ekrem'i bunaltmayın. Haşim İşcan Geçidi'nde bir insan boğuldu, her şey çok güzel olacak! "Adamın tatilini zehir ettiler" diyen de var, iyi mi!

Haklılar aslında, boşver be bunları Ekrem.

Türkbükü'nde bir koya çek tekneni, bak keyfine. Ege nasıl, su serin mi, bize ondan bahset vizyoner başkan! Aslında böyle Bodrum-İstanbul git gel zor oluyor, seni Bodrum belediye başkanı yapalım.