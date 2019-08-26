Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek beş Türk azınlık okulunu daha kapattı.

Böylece Batı Trakya'da kapanan Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaştı.

Oysa Yunanistan'daki mevzuata göre; bir azınlık okulu kapatılırken, o okulun encümen heyetinin rızasının alınması gerekiyor.

Oysa Türkiye'de az sayıda öğrenci olsa bile Rum kökenli Türk vatandaşların çocuklarının eğitim ve öğretim hakları için okullar özellikle açık tutuluyor.

Elbette Yunanistan'ın amacı Türkler'in asimilasyonunu hızlandırmak.

Ve bu durum insan haklarına aykırı. Ama bu sorunu bizim medyada bile yazan az. Bu sorun, hafta sonu eklerine güzel bir araştırma konusu aslında. Yunan Adaları'nı övmekten fırsat bulurlarsa yazarlar belki!