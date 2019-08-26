Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > 65 Türk okulu kapatıldı
MEVLÜT TEZEL
26 Ağustos 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

65 Türk okulu kapatıldı

Eğitim Bakanlığı, 'da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek beş Türk azınlık okulunu daha kapattı.
Böylece Batı Trakya'da kapanan Türk azınlık ilkokulu sayısı 65'e ulaştı.
Oysa Yunanistan'daki mevzuata göre; bir azınlık okulu kapatılırken, o okulun encümen heyetinin rızasının alınması gerekiyor.
Oysa Türkiye'de az sayıda öğrenci olsa bile Rum kökenli Türk vatandaşların çocuklarının eğitim ve öğretim hakları için okullar özellikle açık tutuluyor.
Elbette Yunanistan'ın amacı Türkler'in asimilasyonunu hızlandırmak.
Ve bu durum insan haklarına aykırı. Ama bu sorunu bizim medyada bile yazan az. Bu sorun, hafta sonu eklerine güzel bir araştırma konusu aslında. Yunan Adaları'nı övmekten fırsat bulurlarsa yazarlar belki!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN