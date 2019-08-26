Dün Hürriyet gazetesinin ekleri, Yunan Adaları tanıtım bülteni gibiydi. Kelebek'ten Onur Baştürk Hydra Adası'nı, Hürriyet Pazar'dan Vedat Milor da Patmos adasını öve öve bitiremedi.

Evet, Yunan Adaları'nın doğası da, yemekleri de güzel. Ek yazarları da gezip gördükleri yerleri yazarlar ama Onur Baştürk'ü son dönemde Türk sahillerinde gören var mı?

Sürekli Yunan Adaları'nı yazıyor.

Hadi yazılarında Türkiye'yi ilgilendirecek bir bilgi ya da bizim sosyeteden bir magazin dedikodusu olsa neyse. Yunan Adaları'nı Yunanlı bir gazeteci bile Onur kadar övmemiştir!

12 adaların hiç mi kötü tarafı, eksiği yok Onur?

Vedat Milor ise geçen hafta Türkiye'de tatil yapmak istemediğini belki de onuncu kez dile getirdi. Yine bizim turizm ve yeme içme sektörünü yerin dibine soktu. Milor, Türkiye'den o kadar nefret etmiş ki, bu haftaki yazısına da 'Ülkemde artık tatil yapmak istemiyorum' diye başlamış ve devamında 12 adalardan biri olan Patmos'dan bir gastronomi cenneti olarak uzun uzun bahsetmiş.

Yazısını 'Leonidas lokantasının ev yapımı yoğurt ve şekerlendirilmiş yaz meyveli tatlıyı kaçırmayın' diye bitirmiş. Oldu Milor'cum, hemen o lokantaya rezervasyon yapıyoruz!



MADALYA VERSİNLER

Evet, Milor'ün haklı olduğu noktalar var, Türkiye'de yeme içme sektörünün eksikleri fazla ama kendi ülkesinin turizm sektörüne sürekli 'çakıp', her fırsatta İtalya, Fransa, İspanya ve Yunan Adaları'na övgüler düzmek biraz ayıp olmuyor mu?

Milor diyecek ki, yıllarca Türkiye'yi yazdım. Yazdın ama yazılarında hep bir Avrupa'ya özlemi vardı.

Yemek kültürümüze hep yukarıdan baktı! Milor ile aynı işi yapan yabancı TV programcıları ya da yazarları takip edenler bilir. Gittikleri yerin kötü taraflarını, eksiklerinden de bahsederler.

Ben Milor'un Avrupa'daki bir yeri eleştirdiğine çok az şahit oldum.

Milor madem ülkenden bu kadar sıkıldın, yabancı dilin de var, niye bir yabancı gazetede yazmıyorsun?

Yazamaz, çünkü bir İtalyan, Fransız gazetesinde Milor'un kendi vatanını kötülemesini keyifle okuyacak Beyaz Türk yok.

Elbette life style yazarlarının ülke insanının vizyonunu geliştirme misyonu da var.

Ama Onur'un yazılarında kendi PR'ını yapmak gibi kötü bir huyu var. Kendini Yunan Adaları'nın prensi, yaşam gurusu gibi sunuyor. Kelebek'in yeni yazarı Cihan Şensözlü de sanırsın ki İtalya'nın Sardinya adasında doğmuş, Yunanistan'ın Simi Adası'nda eğitimini tamamlamış, Mikonos'ta da mekan işletiyor.

Ülkemizde turizm sektöründen daha çok gelir elde etmek adına bayram tatilleri bile turizmcilere göre planlanırken, turizmde en büyük rakibimiz Yunanistan'ın medyası Türkiye'yi kötülemek için elinden geleni yaparken; bu Hürriyet yazarları Yunan Adaları'nı sürekli övüyor, hiç eksiklerinden bahsetmiyorlar. Gerçekten trajikomik bir durum.

Yunan Turizm Bakanlığı, Milor'a, Onur'a ve Cihan'a Yunan turizmine olan desteklerinden ötürü şeref madalyası verse yeridir!

Elbette bu yazdıklarım bir okur eleştirisi, Hürriyet yönetimi Yunan Adaları'nın gönüllü PR'cılarından memnunsa sorun yok!