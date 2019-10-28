Norveç'in başkenti Oslo'da, PKK yandaşları düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde bir çocuğun ağladığı görüldü. Ama vahşi saldırılarına devam ettiler. Araçtaki aile, grubu kışkırtacak hiçbir harekette bulunmadıklarını söyledi.

PKK/YPG terör örgütü yandaşları, geçtiğimiz günlerde Almanya ve İtalya'da THY bürolarına saldırarak uçuşları engellemeye çalışmıştı. Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal etmeyi ihmal etmediler.

Ne demişler, besle kargayı, oysun gözünü! Besledikleri teröristlerin Avrupa'nın başına bela olacağı günler yakındır! Avrupa'da PKK/YPG gösterilerine katılanlar kayda alınsa, iddia ediyorum yarısının yazın tatile Türkiye'ye geldikleri ortaya çıkar!



ÇİFTE EMEKLİLER!

Türkiye'yi kötüleyip sığınma hakkı elde ediyorlar, PKK/YPG'ye hem maddi, hem de manevi büyük destek oluyorlar. Bu hainler Volkswagen'i bile Türkiye'yi boykot etmeye zorluyorlar ama kendileri tatile bile Türkiye'ye geliyorlar. Bu ne yaman çelişkidir demeyin! Kazandıkları Euro'ları Türkiye'de harcamak onlar için daha avantajlı. Ülkemizde Güney sahillerinin çoğunda bu vatan hainlerinin villaları var. Yazın Bodrum, Çeşme, Asos'ta güneşleniyorlar, kışın Berlin'de, Paris'te, Oslo'da 'Katil Türkiye' diye bağırıyorlar, sosyal medya hesaplarından sürekli Türkiye'yi kötüleyen paylaşımlar yapıyorlar. Dövizin artması için bile sosyal medyadaki manipülasyonlara destek veriyorlar. Bir de bu hainlerin yaşlıları çifte emeklilikten yararlanıyorlar. Hayat onlara güzel!

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Bu kirli başlığı temizle

Ünlü yazar Aslı Erdoğan'ın Belçika'da yayımlanan Le Soir gazetesine bir mülakat verdiği ve bu mülakatta "Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor" dediği iddia edildi.

Erdoğan, sosyal medyada linç edildi. Hatta Ahmet Hakan bile konuyla ilgili aceleci bir yazı yazarak hata yaptı.

Daha sonra bu haberin kaynağının İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesi olduğu ortaya çıktı. Aslı Erdoğan; "Ben böyle şeyler asla ve asla söylemedim. 'Bütün milletvekilleri teröristtir' gibi çocukça bir cümleyi kurmam mümkün değil. Ben terörist sözcüğünü zaten hiç kullanmam" dedi.

BBC Türkçe ekibi, olayı doğrulamak için Le Soir'e ulaşmaya çalıştı ama düne kadar bir yanıt alamadılar. Röportajı yapan Marco Ansaldo ise Le Soir'in çeviri hatası yaptığını söyledi.

La Republica gazetesinin attığı 'Bize okulda da Kürt düşmanlara karşı doktrin veriliyor' başlığı da Aslı Erdoğan'ın ağzından direkt çıkmamış.

Ansaldo, bu sözcüklerin mülakattaki ifadelerin 'sentezi' olarak başlığa taşındığını belirtti: "Evet, tiksinmek ya da nefret etmek, 'doktrine maruz kalmaktan' çok farklı kavramlar."

Özetle şunu gördük; bizim muhaliflerin öve öve bitiremediği Avrupa basını, söz konusu Türkiye olunca söylenmemiş sözleri bile başlığa çıkartabiliyorlarmış.

Bu arada tartışmaya neden olan açıklamalarda dahi Aslı Erdoğan'ın Türkiye'ye karşı birçok olayı abarttığı, Türklerin Kürtlere karşı bakışını son derece yanlış değerlendirdiği görülüyor.

Bu çeviri hatasından, unutulmaya yüz tutmuş Aslı Erdoğan kazançlı çıktı, güzel reklam yaptı. Erdoğan "Yanlış anlaşıldım" diyerek olayı kapatmamalı. Türkiye aleyhine atılmış bu ahlaksızca kirli başlığı temizlemeli. Neyse düşünceleri net bir şekilde açıklamalı ya da en azından Kürtlerle ilgili objektif konuşmalı!

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Aykut golü kaçırdı



5-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Aykut Kocaman'a "Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'de çalıştığınız dönemde kadroda düşünmemiştiniz. Şimdilerde oynadığı futboldan dolayı şaşkınlık yaşadınız mı?" diye soruldu.

Kocaman da "Buna cevap vermeyeceğim, gerek yok" dedi.

Neden gerek yok? Bundan güzel soru mu olur? Aykut Hoca güzel pası kaçırdı. "Benim dönemimde Ozan'ın dürüm göbeği vardı, Alanya'ya gidince aklı başına geldi" deseydi gol olurdu!