Aynı boykot Cem Yılmaz'ı etkilemişti. Vizyona girdiği salon sayısı da hesaba katılınca 'Karakomik Filmler', Cem'in en kötü açılış yapan filmi oldu. Ancak başka etkenler de vardı. 'Karakomik Filmler', havaların sıcak olduğu dönemde vizyona girdi. Aynı dönemde vizyonda olan '7. Koğuştaki Mucize' ve 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nın sürpriz gişe başarıları da 'Karakomik Filmler'in gişesini düşürdü. Ayrıca hem eleştirmenlerden, hem de izleyicilerden kötü not alması da filmin gişesini düşürdü.



SAYILARI ARTIYOR

Şahan Gökbar, hesabını iyi yapan bir sinemacı. 'Recep İvedik 6'yı okullarda ilk defa bu yıl başlayacak olan ara tatilden bir hafta önce, 8 Kasım'da vizyona sokacak, bu da çocuk izleyici sayısını artırır. Son günlerde TV'de eski Recep İvedik filmlerinin gösterilmesinde Şahan'ın bir payı var mı bilmiyorum ama bu taktik akıllıca. İzleyicinin Recep İvedik hafızası tazelendi. 'Recep İvedik 6'nın karşısında önemli bir rakip olmaması da Şahan'ın işine yarayacak. Reklamın iyisi kötüsü olmaz.Boykot bile filmi gündemde tutuyor! Şahan'ın izleyicisi Cem'den fazla. 'Recep İvedik' karakterinin de bir fenomen olduğunu unutmayalım! Kısacası Şahan, Cem gibi gişede çakılmayabilir ama serinin önceki yapımlarına göre 'Recep İvedik 6'nın gişesinde düşüş olabilir. Öte yandan Şahan'ı Mehmetçiğe ve PKK'lıların kaçırdığı gençlerin annelerine destek vermemekle suçlayan ve '#recepivedik- 6gitmeyeceğim' diye boykot yapanların sayısı hızla artıyor. Bence muhalif sanatçıların duruşunu bile uzun vadede etkileyebilecek bir boykotla karşı karşıyayız. 'Recep İvedik 6'nın açılışı hasılatı, serinin önceki filmlerine göre düşük olursa bu, boykotçuların zaferi olabilir. Ve bu tarz boykotların devamı gelebilir.