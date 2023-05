Sosyal medyada 'seçim hilesi' diye hatalı ıslak imzalı tutanaklar paylaşıldı. Ve bu tutanaklar üzerinde 'seçimi çaldılar' diye algı yaratmaya çalışanlar oldu.

Bu her seçimde oy sayma sistemini oturtamayan muhalefetin ilk bahanesi oluyor.

Son belediye seçimlerinde İstanbul'da yeniden sandığa gidilmesinin de iktidar cephesi açısından hata olduğunu belirtelim.

'Seçimi çaldılar' algısını bozan açıklama ise en güvenilecek yerden; CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı ve İl Seçim Kurulu Temsilcisi Avukat Emre Telci'den geldi.

Telci özetle şöyle dedi:







"Sosyal medyada tespit edilip tarafımıza iletilen tutanakların tamamına zaten itiraz edilmiş durumda arkadaşlar.

İstanbul özelinde, bilişim sorumluları tarafından seçim kurulu üyelerine verilen bilgiler doğrultusunda itiraz edilen sonuçların tamamı düzeltilmiştir.

Bu, seçimlerde çok sık rastladığımız bir durumdur.

Kaydırma, bilerek girmeme vs. hangi sebeple olursa olsun YSK sistemine eğer bir veri hatalı girilirse, bu durum tespit edilir ve düzeltilir.

Çoğu sandıkta da anında müdahale edilmiş ve sayılar düzeltilmiştir..." Yani CHP seçim kurulu yetkilisi, bu algı operasyonunu bozmuş oldu. İşte bize böyle dürüst siyasetçiler lazım.

Ayrıca seçimi çalsalar, yüzde 49.50'de ikinci tura bırakırlar mıydı? Oy çalan, yarım puan daha çalar!

Bu nasıl saçma bir mantıktır?





OYUNU BİLE SAYAMAYAN PARTİ

CHP'de seçim yenilgisinden sonra ilk günah keçisi ilan edilen CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel olmuştu.

O da "Seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum" demişti.

Şimdi kime inanacağız? AK Parti öndeyken Kemal Kılıçdaroğlu "Öndeyiz" tweet'i paylaştı ama hiç oy sayısı ya da oran söylemedi.

"13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur.

Seçimi kazanıyoruz" diyen Ekrem İmamoğlu eminim şimdi çok pişmandır!

Bazı CHP'li avukatlar, seçim gecesi "Her sandıkta Cumhur İttifakı'ndan beş görevli var ama Millet İttifakı'ndan görevlilerin olmadığı sandıklar var" diye paylaşımlar yaptılar.

2018'deki seçimde de CHP'nin oy sayma sistemi çökmüştü.







İŞLERİ ÇOK ZOR

Şaka gibi ama CHP yönetimi hâlâ sandıklara sahip çıkamayan, oylarını sayamayan bir parti portresi çizdi.

Oysa siyaset tarihimizden teşkilatlanma, örgütlenme denince akla ilk bugünkü CHP'nin kurucuları olarak sayabileceğimiz İttihat ve Terakki Cemiyeti gelir.

Atatürk ve ekibi her ne kadar İttihatçılarla aralarına kalın bir çizgi çizseler de, çoğu İttihat ve Terakki'nin mutfağında yetişmişti.

Tarihimizdeki ilk istihbarat teşkilatı kabul edebileceğimiz Teşkîlât-ı Mahsûsa'yı da İttihatçılar kurmuştu.

Yani eskiden parti teşkilatlanması denince akla ilk CHP gelirdi. İsmet İnönü hayatta olsaydı CHP'nin kurucu ayarlarından uzaklaşan, AK Parti eskilerine 37 vekil hediye eden Kılıçdaroğlu ve ekibini bastonuyla döverdi!

Şimdi CHP ikinci turu kazanmak için bütün tuşlara basıyor. İşleri zor ama her şey olabilir. Türk seçmeni sürpriz yapmayı da sever!





KILIÇDAROĞLU'NA SLOGAN ARIYORUZ

CHP'nin seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile de yollarını ayırdığı söyleniyor.

İsabet olmuş. "Sana söz yine baharlar gelecek" gibi kesin bir ifade olmayan, ucu açık, hayal satan bir slogan siyaset literatüründe görülmemiştir herhalde.







Muhalif yazarlar ve fenomenler de tabelacı futbol yazarları gibi. Şimdi hepsi "Böyle slogan mı olur" diyor!

Sonuca göre yorum yapıyorlar ve bu yüzden de CHP'ye gram faydaları olmuyor.

Arkadaş bir şey yanlışsa baştan söyleyeceksin.

Gerçi bunu yapanları da kovduruyorlar, Twitter'da linç ettiriyorlar. Yılmaz Özdil'in yaşadıkları ortada.

Ben en çok Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal geliyorum" sloganını kullanırken, kaybedersem "Ben Kemal gidiyorum" diye dalga geçerler mi diye düşündü mü merak ediyorum. Ama hiçbir slogan "Ekmek için Ekmeleddin" kadar vahim olamaz!

Kim olduğunu Google'dan arayarak öğrenebildiğimiz Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı gösterebilen Kılıçdaroğlu'nun daha o seçimde partiden uzaklaştırılması gerekiyordu!



NEREDEN NEREYE

Bence CHP'liler eski başkanlarının sloganlarını araştırsınlar.

Aklıma ilk rahmetli Erdal İnönü'nün "5 yıl daha limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı?" sloganı geliyor.

Müthiş bir slogandı ve başarılı olmuştu.

1970'lerde CHP'yi lider parti yapan rahmetli Bülent Ecevit ise "Toprak işleyenin, su kullananın" sloganıyla seçim kazanmıştı.

Mesajı direkt veren müthiş bir slogan değil mi? Köylüye işlediğin toprak senindir, senin olacak, su da bedava demiş adam. Tam Anadolu halkının anlayacağı dilden.

O zamanlar Twitter falan da yok! Dağlara taşlara bu slogan yazılarak seçim kazanılmış.

Nereden nereye!





KONUT PROJELERİ DE ETKİLİ OLDU

Kentsel Dönüşümde 'Yarısı Bizden Kampanyası'na bugüne kadar 709 bin bağımsız birim için 155 bin başvuru yapıldı.

Çekirdek aile dört kişiden oluşur. 709 bini üçle çarpsanız bile 2 milyon 127 kişi eder.

Kuraları çekilen "İlk evim, ilk iş yerim" kampanyasında ise 250 bin kişi iki yıl sonra yeni evine ve iş yerine kavuşmayı bekliyor.

Çarpın 250 bini dört ya da üçle!







Dar gelirliler için de 81 ilde toplam 250 bin konut inşa edilecek. 250 bini dörtle çarpın.

Sonra bu çarptıklarınızı toplayın, işte o kadar kişi, AK Parti'ye umut bağladı demektir.

Depremzedeler de iktidarın konutların en kısa sürede bitireceğine inanıyor.

Vatandaş 2003-2022 yıları arasında 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'ye güveniyor.

Somut, gerçekçi projeler üretmeden "Sana söz baharlar gelecek" diyen muhalefete değil, "Söz uçar, eser kalır" diyen AK Parti, Meclis'i kazandı.

Bu kadar basit!





