İsrail'de kan gövdeyi götürürken, Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılırken, Hakkari- Yüksekova'nın Dağlıca köyünde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yamaç paraşütü etkinliği düzenledi.

14 sporcunun katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Oysa Dağlıca Köyü yıllarca çatışma haberleriyle gündemdeydi. 1400 metre yüksekliğe kurulu Dağlıca Köyü, 3 bin metre rakıma sahip Cilo, İkiyaka ve Oramar dağları ile çevrili.

Eskiden top atışlarının duyulduğu bu dağlar PKK'dan temizlenince turizm canlandı.

Şimdi Dağlıca Köyü'nde turizm etkinlikleri düzenleniyor.







40 BİN ŞEHİT VERDİK

Bu huzur ortamı, şehitlerimizin kanıyla sağlandı.

1984-2018 yılları arasında Türkiye, terörle mücadelede 40 binden fazla insanını kaybetti.

Bugüne kadar terörle savaşa 1.5 trilyon dolardan fazla harcandı.







Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatlarına devam etmesinin bir nedeni de Güneydoğu'da sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi. 1980'den 2000'lerin başlarına kadar Türkiye'nin birinci gündemi terör sorunuydu. Gazetelerin manşetlerinde hep PKK ile girilen çatışma haberleri yer alırdı. Şimdi ise Hakkari-Zap Vadisi'nde Türkiye Rafting Şampiyonası, Kato Dağı'nda gençlik festivalleri, Uludere'de konserler, Cudi ve Cilo dağlarında ise yamaç paraşütü etkinlikleri düzenleniyor.

Munzur ve Pülümür çayının etrafı yazları Bodrum, Çeşme gibi. Büyükler olimpik havuzda yüzüyor, çocuklar aquapark'ın tadını çıkarıyor.

Nereden nereye... Güneydoğu ile ilgili artık turizm ve organik tarım konuşuyoruz. İsrail'deki çatışma haberlerini izlerken, terörle dolu eski günleri düşünüp, şu anki bu huzur ortamının kıymetini bilelim.

***



ALTI AY NEYİ TARTIŞTINIZ?

Ünlü sinema ve dizi dergisi Hollywood Reporter, 21. yüzyılın en iyi 50 TV dizisini belirledi. Derginin üç kıdemli TV eleştirmeni, tam altı ay hangi diziyi seçsek diye araştırmış ve tartışmışlar.

TV eleştirmenleri listeyi oluştururken yaşadıkları zorluğu şöyle ifade ediyor: "Sadece 2022'de 600'den fazla orijinal senaryolu dizi yayınlandı.

Yani geçen yılın en iyi 50 dizisinin listesini yapmak bile yeterince zordu... Muhtemelen en sevdiğiniz dizilerden en az beşini listenin dışında bıraktık. Bunun için özür dileriz."

İşte 50 dizilik listede ilk 10'a girenler:







1- 'Mad Men',

2- 'The Sopranos',

3- 'Succession',

4- '30 Rock',

5- 'The Wire',

6 'Reservation Dogs',

7- 'Better Call Saul',

8- 'Girls',

9- 'Freaks and Geeks',

10- 'BoJack Horseman'.

Ağalar siz altı ay neyi tartıştınız? Farklı olalım, tartışma çıksın diye mi tüm zamanların en iyi dizisi 'Breaking Bad'i 16'ncı sıraya yerleştirirken bu yapımın 'spin-off' dizisi' 'Beter Call Saul'u yedinci yaptınız?

Gereksiz yere uzatılmasına rağmen fenomen dizi 'The Walking Dead' ve izleyicide şok etkisi yaratan sıra dışı dizi 'Black Mirror'ın ise listeye girememesi saçmalık!

***



ÖĞRETMENLERİN ÖZEL KİTAP AŞKI!

Eylül ve ekim, çocuklu aileler için en zor aylar... Servis, yemek, etüt ve kurs ücretlerinin başlaması... Okul kıyafetleri, çantalar, yeni ayakkabılar, kalem, defter vs... Masraflar saymakla bitmez.







Her şeyi anlıyorum da öğretmenlerin devletin dağıttığı kitapların alternatifi olan özel kaynak kitaplarını öğrencilere aldırmalarını anlamıyorum.

Merak ettim çocuğuma aldırılan özel kaynak kitaplara baktım. Konular, devlet kitaplarındakinin özeti gibi.

Daha fiyakalı kapakları var, kâğıdı daha kaliteli. Temel fark ise daha çok test soruları olması.

Devlet kitaplarında konuların daha uzun ve derinlemesine anlatılması daha çok hoşuma gitti. Elbette kitabın fazlası zarar değil ama her sene birçok ders için alınan kaynak kitaplardan bazılarının kapağı bile açılmıyor!

Bu kitap aldırma çılgınlığı araştırılmalı! Neden öğretmenler fazladan kitap aldırıyorlar?

***



BUNLARI DEVLET HASTANESİNE SOKMAYIN

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları üç doktora saldırdı.

Yaralanan doktorlar tedaviye alındı.

Doktorlara bu kaçıncı saldırı? Cezalar artırıldı, doktor dövenler artık tutuklanıyorlar ama doktorlara yönelik şiddet artarak devam ediyor!

Doktor dövmek sanki gelenek oldu!







Bu vicdansız saldırganlar yüzünden doktorlar sürekli başka ülkelere göç ediyorlar.

Bir doktor kolay yetişmiyor. Aileye ve devlete maliyeti yüksek!

İngiltere, Almanya doktor açığını bizden karşılıyorlar, hazıra konuyorlar!

Doktor dövenlerin devlet hastanelerinden faydalanmaları yasaklansın!

Beğenmiyorlarsa özele gitsinler!

***



BODRUM TEHLİKENİN FARKINDA MI?

Yağışlar azalınca hep İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları gündem oluyor. Oysa kuraklık birçok bölgeyi etkiliyor. Onlardan biri de Bodrum!

Bodrum'un suyu bitmiş!

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular Barajı'nın suyunun tamamen bittiğini, Geyik Barajı'nda da seviyenin ölü hacim civarında olduğunu açıkladı.







Eğer Geyik Barajı'ndan su alınmaya devam edilirse çamurlu su gelebilir!

Daha da kötüsü bölgedeki yeraltı su seviyesi benzer şekilde düşmüş.

Büyük şehirlerden kaçanların oluşturduğu iç göç dolayısıyla Bodrum'un nüfusu hızla artıyor.

Eğer yağışlar sonbahar ve kış aylarında mevsim normallerinin altında kalırsa, yazın gelecek turistleri de hesaba katarsak Bodrum'da büyük bir su sorunu yaşanabilir!

Su yüzünden yaşanacak sorunlar turizmde müşteri geri dönüşlerini de etkiler!

Muğla ve Bodrum'un CHP'li belediyelerinin susuzluk için bir acil eylem planı var mı?

Tehlikenin farkındalar mı?

***



Altyazı

"Baba, bir planın var mı?", "Planım yok oğul, planın olmadığı zaman o planın işlememesi gibi bir tehlike de olmuyor!" (Parazit)