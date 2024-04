Geçtiğimiz hafta Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir sulama kanalına atılan at ve eşek eti kemikleri endişe yaratmıştı.

Daha önce de at ve eşek kesimleri haber olduğu için Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, at ve eşek etinin nasıl anlaşılacağı konusunda bilgi verdi.

İyi de yaptı.







Kıyma ya da lop etin dana mı yoksa at mı olduğunu anlamak zor.

Yağmur, "Etin rengi pembemsi olacak ama sulu olmayacak. Örneğin at eti sulu olur. Pişirdiğinizde suyu mangalı söndürür. Yurttaşlarımız et alırken mutlaka veteriner hekim tarafından muayene edilmiş, karkası mühürlü olan eti satın alsınlar" diyor.

Etteki damgayı kaç kişi inceler ki?







Hadi güvendiğimiz kasaplardan et aldık diyelim restoranlarda baharatlı pişmiş etin dana mı yoksa eşek eti mi olduğunu kolay kolay kimse anlayamaz.

Dönerde de aynı şüphe söz konusu!

Vatandaş veteriner değil at, eşek etini tespit edemez.

Kaçak et kesimini önlemek için daha çok denetim ve baskınlar düzenlenmeli!

***

MAKİNEYE DÖNÜŞMESİNE AZ KALDI



Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan Arnold Schwarzenegger daha önce geçirdiği üç açık kalp ameliyatından ardından kendisine kalp pili takıldığını açıkladı.

76 yaşındaki usta aktör, "Biraz daha makineye dönüşmek için ameliyat oldum. Artık kalp pilim var" dedi.

Doğrusu bu espriyi yapmayı en çok hak eden de kendisi.







Bugün 'robot' denince akla ilk gelen imge Arnold'un efsane 'Terminatör' serisinde canlandırdığı T-800 robotudur. "Ne kadar çok mücadele edersen, o kadar ileri gideceksin ve o kadar güçleneceksin. Yani kural böyle işliyor" diyerek hayatın altın kuralını veren Arnold tıpkı T-800 gibi koyduğu hedeflere ulaşmak için her şeyi yapmış bir safkan, bir 'kazanan' aslında. Arnold'un hayatı üç dönemden oluşuyor; vücut geliştirme, oyunculuk ve siyaset. Gençler pek bilmez; vücut geliştirme sporu popüler olmasını Arnold'a borçlu. 'Mr. Olympia' ödülünü defalarca kazanan Arnold, kaslı erkek figürünün çekici olmasını sağladı. 2003-11 yılları arasında Kalifornia Eyaleti Valisi olan ünlü aktör, valilikte de iyi iş çıkardı.

Hayali ABD Başkanı olmaktı ama hayatındaki bazı skandallar buna izin vermedi. Arnold iyi ki doğduğu Avusturya'dan risk alıp ABD'ye göç etti. Memleketinde kalsaydı bugün dünya Arnold efsanesinden eksik kalacaktı. 'Barbar Conan' 'Predator', 'Terminatör' vs. gibi kahramanlar hafızamıza kazınmayacaklardı!

***

DURUMU CİDDİ!



In Touch dergisi, Kral 3.Charles'ın kanser hastalığının görünenden daha kötü olduğunu, iki yıllık ömrünün kaldığını iddia etti.

Dergi cenaze töreni ile ilgili detayları bile paylaştı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üzerinde kara bulutlar geziniyor.

Galler Prensesi, geleceğin kraliçesi Kate Middleton da kanser!

Galler Prensi William'ın daha krallığa hazır olmadığı yorumları yapılıyor.







Başta Kral 3. Charles'ın prostat kanseri olduğu tahmin ediliyordu ve sağlık ordusunun onun iyi edeceğine inanılıyordu. Ama Buckingham Sarayı, Kral'ın prostat kanseri olmadığını duyurdu.

Eğer iddialar doğruysa Kral 3. Charles, pankreas kanseri ve durumu ciddi.

Charles şansız kral. Ömrü annesinin tahtı bırakmasını beklemekle geçti.

2. Elizabeth inat etti, 96 yaşında ölene kadar kraliçe kaldı. Charles tam krallığın tadını çıkaracakken şu an 75 yaşında ve tahta çıktıktan 18 ay sonra kansere karşı yaşam mücadelesi veriyor.

***

ÖZEL OKULLAR BU PARALARI HAK EDİYOR MU?



Türkiye'de bazı özel okulların 1.5 milyon TL'ye yaklaşan kayıt ücretleri, Oxford, Harvard ve Yale gibi dünyanın en iyi okullarıyla yarışır hale gelmiş.

Tabii 1,5 milyon TL'ye yemek, eğitim araçları, yatılı yurt vs. her şey dahil.

Türkiye'den bir aile çocuğunu Oxford, Harvard ya da Yale'e gönderse barınma ücreti tek başına buradaki birçok okuldan daha pahalı olabilir!

Her şey arz-talep meselesi! 1,5 milyon verecek aileler var ki, bu paralar isteniyor.

Asıl soru; orta kademe özel okulların aldıkları ücreti hak edip etmedikleri? İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde özel okulların ortalama yıllık ücretleri 200-450 bin TL arasında değişiyor.







Daha önce de yazdım; birçok özel okul, öğretmenlerini yoğun mesai karşılığında düşük maaşa çalıştırıyor. Devlet okullarında kadrolu öğretmenlerin ortalama maaşı 40 bin TL iken, birçok özel okulda öğretmenlere asgari ücret veriliyor.

Çoğu özel okulda öğretmenler etüde kalmak, hafta sonları faaliyetlere katılmak zorunda.

Çoğu özel okul öğretmeni, devlet okullarındaki meslektaşlarından daha zor şartlarda daha düşük maaşa çalışıyor. Mutsuz bir öğretmenden istediğiniz verimi alamazsınız! Çünkü öğretmen önce kredi kartlarını nasıl ödeyeceğini, ay sonunu nasıl getireceğini düşünür!

Akademik başarıyı öğretmenle sağlarsınız. Öğretmene hak ettiğini vermeyen özel okullar, velilere ne vaat ediyorlar?



İSİM SATIYORLAR!

Bazı özel okullar sadece 'isim' satıyor!

Avrupa'da ortalama bir kolejde kapalı büyük yüzme havuzları, jimnastik, basketbol ve müzik salonları olur. Bizdeki bazı özel okulların bahçe ve sınıfları bile çoğu devlet okulundan küçük!

Aileler genelde kendi gelir seviyelerine denk ailelerin çocukları ile daha güvenli ortamda, daha fazla yabancı dil eğitimi almaları için özel okulları tercih ediyorlar.

Yani özel okulların genelde tercih edilme nedeni kötünün iyisi olmaları!

***

Altyazı



"Bu dünyada incinip incinmemek kendi elinizde değildir. Ama sizi kimin inciteceğine karar verebilirsiniz." (The Fault in Our Stars)