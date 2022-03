Her yaşta genç görünen ünlüler

Hiç yaşlanmıyor dediğimiz ünlü simaların gençlik sırları çok merak ediliyor... İş ve sanat dünyasının formunu her daim koruyan isimleri GÜNAYDIN’a gençlik ve güzellik tüyolarını anlattı

Bu haftaki yazımda çoğu kişinin emeklilik hayali kurduğu yaşta fit görünen ünlü isimlerle konuştum. İşe yeni başlamış olmanın heyecanını taşıyan Opet Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Roman Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy, hayran olduğumuz Cüneyt Arkın ve gençlere taş çıkartan Nebahat Çehre'ye gençlik sırlarını sordum...



'AZ AMA ÖZ YEMEK YEMEYİ SEVERİM'



Türkiye'de ilklere imza atan ve Türk kadının örnek aldığı bir iş kadınısınız. Nasıl bir temponuz var?

Benim güneşim, enerji kaynağım sevgidir. Ne kadar çok seversem o kadar çoğalacağıma inanırım. Sağlıklı olmak ilk önceliğimdir. Kendimden başkalarına, aileme, yakınlarıma yardımcı olabilmek için sağlığıma, uyku düzenime, dengeli beslenmeye, yediklerime içtiklerime dikkat ederim. Hiçbir konuda ölçüyü kaçırmamaya dikkat ederim. Genç kalmayı hepimiz isteriz elbette. Duygularımın yaşlanmasına da izin vermemeye çalışırım.



Sağlıklı kalmak için golften başka hangi sporları yapıyorsunuz?

Hemen her çeşit sporu denedim ve zevk alarak yaptım. Golf de bunlardan biri. Ama uzun doğa yürüyüşleri yapmak ve yüzmek favorilerim arasında. Olağanüstü bir mazeretim olmadığı sürece her gün minimum 10 bin adım atarım. Gün içinde 10 bin adımı bulamadıysam akşam ev içinde tamamlamaya çalışırım. Saatine bakmaksızın fırsat bulduğumda; günlük yarım saatlik bir egzersiz programım da vardır.

'Harekette bereket vardır' sözüne ve insanın harekete kurgulanmış bir varlık olduğuna inanıyorum. Uzun süre oturmayı, hasta değilsem yatmayı sevmem.

Eşim Fikret Öztürk'le birlikte 2000'li yılların başından bu yana golf sporuna gönül verdik. Bu alanda iyi birer oyuncu olmanın yanı sıra golf yatırımlarımız ile de ülkemize değer kattık. Yine Antalya ve Bodrum'daki otellerde golf sporunun gelişimi ve tanıtımı için de çok sayıda turnuva düzenliyoruz ya da ev sahipliği yapıyoruz.







Bu iş yoğunluğunda stresle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Stresle baş etmenin yolu hobilerimde yatar. Şiir yazmak, fotoğraf çekmek ve spor yapmak hobilerimdir. Diğer yandan yaşamımda stres oluşumunu en aza indirecek yaklaşımda olmayı tercih ediyorum. Bunlar da prensipli olmak, planlı yaşamak ama mutlaka hedef belirlemekle mümkün oluyor. Kendimi rüzgara bırakacaksam gideceğim yöne ulaşmama yardımcı olacak yöntemler bulmaya çalışırım. Fırtınaya kapılmışsam ayakta kalmama, hayatta kalmama yardımcı olacak sağlam bir dal bulmak için çaba harcarım ama onurlu yaşayarak! Doğrularımdan ödün vermeden, başkalarına öykünmeden. Her şeyin olumlu yönünü bulmaya çalışırım. Reflekslerimi kontrol etmeye, ölçüsüz tepki vermemeye, kötüye değil, iyiye yönlendirmeye çalışırım. Sınırsız sevginin, pozitif olmanın gücüne, gülümsemenin sihrine inanırım. İçsel mutluluğu, özgüveni ve özdisiplini önemserim. Aileme ve mutluluğumuza, birbirimize duyduğumuz saygı, sevgi ve güveni koruyup, geliştirmeye de çok önem veririm.

Sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırır mısınız? Düzenli olarak kullandığınız takviye ürünler var mı?

Sağlık kontrollerim konusunda çok titizim. Her yıl düzenli olarak check-up yaptırır, rahatsız olduğumda doktoruma danışırım. Kafama göre veya tavsiye ile ilaç kullanmamaya özen gösteririm. Hızlı ve büyük kilo alış verişlerinden kaçınırım. +1, -1 kuralım vardır. Kendimi rahat hissettiğim kilodan bir kilo fazla isem frene basarım. Doğal beslenmeye özen gösteririm. Az ama öz yemek yemeyi severim.







'DENİZ BENİM İLACIM'



Stresli ve yoğun bir iş hayatınız var. Beslenme programınız nasıl?

Sağlıklı bir beslenme programı uyguluyoruz. Avusturya'daki bir detoks merkezinde, alkali adında bir diyet yapıyorum. Akşam saat yediden sonra yemek yemiyorum. Şekerden ve içkiden uzak duruyorum.

Spor hayatınızın neresinde?

Her gün 40 dakika kadar yürüyüş yapıyorum. Açık havada, özellikle yaz aylarında yürüyüş yapmaktan daha çok keyif alıyorum. Ayrıca her gün vücut esnetme hareketleri yaparım. Haftada 3-4 gün mutlaka rahatlatıcı masajlarımı yaptırıyorum.

İş hayatının stresiyle baş etmek için uğraştığınız hobiler var mı?

Uzun senelerdir beni stresten arındıran kurtarıcım deniz sevdam oldu. Deniz ve tekne hayatım 35 senedir aralıksız devam ediyor. Ayrıca seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek beni zinde tutuyor. Kış aylarında kayak sporuna da bir yandan devam ediyorum.

Sağlık kontrollerinizi hangi sıklıkla yaptırıyorsunuz?

Yaş aldıkça sağlık kontrollerini daha sık yapar oldum. Her 6 ayda muhakkak rutin kontrol ve tetkiklerimi yaptırırım. Sürekli kullandığım ilaçlarım ve vitaminlerimi ihmal etmem.

Son dönemlerde kadınlar kadar erkekler de görünümüne özen göstermeye başladı. Sizce erkek estetiği nasıl olmalı?

Kadın veya erkek fark etmez. Yaşınız kaç olursa olsun, insan her daim kendine bakmalı diye düşünüyorum. Aileme, dostlarıma ve beraber çalıştığım arkadaşlarıma her zaman bu yönde tavsiyede bulunuyorum. Sağlıklı bir kilo, temiz ve bakımlı olmak, görünümüne özen göstermek çok önemli. Bu özellikler insanın kendine verdiği değerin birer göstergesidir.







'MORAL İÇİN CİLT BAKIMI YAPTIRIRIM'



Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan Nebahat Çehre gençlere, yaşlılığı unutsunlar, yaşını güzel yaşamaya baksınlar tavsiyesinde bulunuyor. Sanatçı, düzenli olarak her gün 10 bin adım attığını ve beslenmesine son derece dikkat ettiğini söylüyor. Akşam belirli bir saatten sonra yemek yemeyen ünlü oyuncu, yardımcısı yapmasına rağmen yemeklerin zeytinyağını, baharatları ve diğer malzemeleri kendisinin ayarladığını belirtiyor. Aşırı karbonhidrattan kaçınan güzel oyuncu ara sıra botoks yaptırdığını ve moralsiz olduğunda cilt bakımı uygulayarak kendini iyi hissettiğini ekliyor. Çehre, gençlerin bakımı ihmal etmemelerinin altını çiziyor. Sanatçı, ayrıca dostlarını çok sevdiğini ve onlarla vakit geçirerek stresi yendiğini de söylüyor.







'HAYATIM BOYUNCA SPORDAN KOPMADIM'



Yaşına rağmen hâlâ karizması ile hepimizi kendine hayran bırakan efsane isim Cüneyt Arkın'a bu yaşa kadar sağlıklı kalmasının sırrını sorduk.

Doktor olan ve bir zamanlar Anadolu'nun bazı bölgelerinde görev yapan ünlü aktörümüzün kendine bakmasında mesleğinin de payı elbette büyük. Düzenli beslenen, eti ve yumurtayı çok seven Arkın, özellikle yaz aylarında sık sık yüzüyor ve her gün düzenli olarak yürüyüş yapıyor. "Hareket bütün hastalıkların tedavisinde önemlidir, hareketsizlik ise bütün hastalıkların başlamasında" diyen sanatçı, hayatı boyunca spordan kopmadığını söylüyor.