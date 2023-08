Babaları bir de düdüklü tencereyle görün

Yeni doğmuş bebeği olan ailelerde, babaların sadece çanta taşıma işlerine odaklanması kaçınılmaz bir sonuç. Ancak yetenekli ve kullanımı kolay düdüklü tencerelerle babaların ufku genişleyebilir. O zaman yemek pişirme konusunda sabırsız ailelere, sihirli bir çözüm gelsin

Geç dönemde baba ve anne olanlar için hayatı kolaylaştıran her basit, ergonomik ve teknolojik çözüm, odak noktanız haline geliyor. Eğer iki erkek çocuğunuz varsa, üstelik biri de bir kaç aylık bebekse, evde açlık sendromu zamana karşı yarışa dönüyor. İşte tam bu anda babaların ve annelerin daha pratik, sağlıklı ve hızlı çözümler bulması şart. Doğum sonrası anneler hormonların da etkisiyle 10 kaplan gücünde düşünmeye başlayınca, erkekler "Onu götür, bunu getir" gibi çanta taşıma işlerine odaklanıyor. Mutfakta etkisiz elemana dönüşen erkekler mangal başında biraz özgüven kazansa da ocak ve fırında etkili olmak için fırsat kollamak zorunda. Karaca Quick and Safe Düdüklü Tencere Seti, kullanım kolaylığı ve kaynama süresini kısaltarak sabırsız çocukların açlığını yatıştırmak için zaman kazandırıyor. Pişirmeye dirençli; nohut, fasulye, bezelye gibi yemekleri, dakikalarca kaynatmaktan kurtuluyorsunuz. Üstelik düdüklü tencere acemiliği çekmeden yemek yapmak mümkün.









BABANIN DEĞİL DÜDÜKLÜNÜN MARİFETİ



Babaların kaderidir: Harika fotoğraf çekersiniz, "Kamera ne kadar güzel" derler. Ben yemeği yapmadan önce hazırlığımı tam yaptım. En başta yol arkadaşımı iyi seçtim. İki çocuklu aile babası olduğunuzda maharetinizi göstermek için zaman yaratmanız şart. Üstelik size zaman kazandıran kullanımı basit cihazlar kullanmak da işinizi kolaylaştırıyor. Düdüklü tencerenin alameti farikası kolay ve hızlı pişirme... Karaca Quick and Safe Düdüklü Tencere Seti; 4 ve 6 litrelik seçeneğiyle gelen misafire göre alternatif sunuyor. Tencerenin kapatılıp açılması, kilitlenmesi çok pratik. Tek elle kolaylıkla kilitlenebiliyor, kitlenirken 'click' sesini duyuyorsunuz. Hani selfi çekmek kadar kolay diyebilirim. Bu ses, size tam kapandığını anlatıyor. Eğer click sesini duymadıysanız, hassas şekilde oturtmadığınızı anlayabilirsiniz. Yemekte ölçü işini dert etmemek için bardak kullanın. İlk seferde tencerede kapladığı yeri gözleyin. Sonraki pişirmelerde göz kararıyla zaman kazanacaksınız. Kapağın doğru kapanması güvenlik için de önemli. Kolay kapanabilirliği ve güvenli kullanım, düdüklü tencerenin püf noktası.









KALABALIK SOFRALAR İÇİN UYGUN



6 ve 4 litre olarak iki ayrı tencereye sahip olan Quick&Safe Düdüklü Tencere Seti, uyumlu çift kapağa sahip ve birden fazla yemeği pişirerek kalabalık sofralara ev sahipliği yapmanızı sağlıyor. Kalınlığı yüzde 50 artırılmış, 1.5 mm kalın çelik gövde sayesinde yemekler daha uzun süre sıcak kalırken, tüm yemeklerin vitaminini, aromasını, mineral dengesini koruyup, yemeklerin lezzetini artırır. Üstelik indüksiyon dahil tüm ocaklarda kullanılabiliyor. Yani çalışmak için ocak seçmiyor.









RENK DEĞİŞTİREN HALKALAR PİŞİRİRKEN REHBERLİK EDİYOR



Çift sapıyla ergonomik tasarıma sahip Karaca Quick&Safe Düdüklü Tencere Seti, diğer düdüklü tencerelere kıyasla daha az yer kaplayıp, aynı zamanda dengeli ve kolay bir tutuş sağlıyor. Evde kendine uygun raf bulmakta da zorlanmıyor. Düdüklü tencere seti, renkli basınç göstergesiyle tenceredeki basınç durumuyla ilgili bilgi veriyor. Açık yeşil halka, basıncın yükseldiğini, koyu yeşil halka ise pişirme seviyesine ulaşıldığını gösteriyor. 2 farklı programı sayesinde; çorba ve sebzeleri 1'inci programda, et ve bakliyatları 2'nci programda tam kıvamında pişiriyor. Kısacası benim gibi işin acemisi babalara yol gösteren renkler ciddi bir rehberlik yapıyor. Böylece kısa sürede mercimekli bulgur pilavı, nohut, barbunya ya da fasulye pişirmek mümkün oluyor.







ACEMİ BABALARA MUTFAK ÖNERİLERİ



Herkesin seveceği basit kolay pişirilen yemekler seçin. Hele damak zevki zengin bir eş sahibiyseniz, memnuniyet eşiği yüksek olur. Malzeme kalitesinden kaçınmayın.

Düdüklüde pişirirken, birlikte pişecek malzeminin eşit sürede pişmesine dikkat edin

Karaca'nın düdüklü tencere seti, pişirme sırasında renklerle size rehberlik ediyor. Mutlaka adım adım ilerleyin. Acemiliğinizi daha kolay atmanızı sağlıyor.

Yemek kadar sunuma da özen gösterin. O kadar emek verdiniz, kötü sunumla heba olmasına izin vermeyin.

Yemeği hazırlarken sulu kalmasını istiyorsanız, tercihinizi ona göre yapın. Ayrıca et ya da bakliyatı en iyi koşullarda hazırlayın.