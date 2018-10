TUBA KALÇIK

O sadece bu toprakların değil, dünyanın saygı duyduğu bir isimdi.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri seçilen Ara Güler, çok az meslektaşına nasip olan Master of Leica unvanını aldı, ülkemizi dünyanın bir çok yerinde temsil etti. Churchill'den Gandi'ye, Salvador Dali'den Picasso'ya kadar dünyaca ünlü bir çok ismi fotoğrafladı.

En büyük mirası da fotoğraflarıydı Güler'in.

70 yıllık fotoğraf arşivini Ara Güler Müzesi ile bizlere açtı.

Onu tanıma fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Böyle duayen bir fotoğraf sanatçısıyla röportaj yapmak hep hayalimdi. Ve bu sene GÜNAYDIN için Ara Güler ile yaşamdan sanata ve politikaya uzanan çok özel bir söyleşi gerçekleştirmiştik.

Söyleşide ona "Nasıl bir ömür geçirdiğinizi düşünüyorsunuz?" diye sorduğumda bana şöyle cevap vermişti Güler: "Çok güzel bir ömür geçirdim. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu.

Dünyanın her yerini gezdim, birçok önemli ismi çektim.

Şimdi sağlık sebeplerimden dolayı gidemiyorum.

Diyalize giriyorum belirli günler. Allah'tan bu rahatsızlığa geç yakalandım yoksa bu kadar da gezemezdim.

Rahatsızlanmadan önce her yere gidiyordum.

Mesela Karadeniz'den giriyordum, Malta'dan çıkıyordum. Yabancı gazetelerde çalışırken, para limitimiz yoktu. Canım nereye isterse bilet alıp gidiyordum. Çok dolu dolu yaşadım hayatı.

Çok yer gezdim, çok yer gördüm." Kendisinin de dediği gibi dolu dolu, güzel ve başarılarla bezenmiş bir hayat yaşadı Ara Güler. Biz onu hep güler yüzü ve umutlu gülümsemesiyle hatırlayacağız.

Güler'e Allah'tan rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum..