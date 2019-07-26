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TUBA KALÇIK
26 Temmuz 2019, Cuma TUBA KALÇIK İLE GÜNDEME DAİR TUBA KALÇIK

'Doğanın geleceği senin geleceğin'

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde 'Doğanın geleceği senin geleceğin' sloganıyla çok güzel bir kampanya başladı. Doğaya atık olarak bıraktığımız plastik şişenin toprağa karışması süresi 400 ile 1000 yıl arasında değişiyor. Sadece toprağa da zarar vermiyor. Birçok canlının yok olmasına da neden oluyor plastik atıklar. İşte buna dikkat çekmek amacıyla 'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya birçok sanatçı da destek verdi. Sanatçılar, topluma rol model olan insanlar. Onların mesajları özellikle yeni nesil üzerinde çok etkili oluyor. Bu açıdan sanatçıların plastik kullanımının doğada yarattığı tahribata dikkat çeken videolarla kampanyaya destek vermesini çok değerli buluyorum. Umarım bu konuda toplum olarak daha fazla bilinçlenir ve plastik kullanımını minimuma indiririz.

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