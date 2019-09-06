TUBA KALÇIK

Atv'nin fenomen dizisi 'Hercai'nin başrol oyuncuları, Cosmopolitan dergisine yaptıkları açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdular. Öncelikle şunu belirteyim; dizi öncesi tanınırlığı kısıtlı olan Ebru Şahin ve Akın Akınözü, 'Hercai' sayesinde Türkiye'nin en popüler çifti haline geldi. Bu, dizinin başarısıdır.

Genç oyuncuların açıklamaları arasında benim en dikkatimi çeken nokta ise "Popüler olduk, artık tamam" demeyip, kendilerini sürekli yenileme arzusu oldu. Ebru Şahin verdiği söyleşide; başarılı bir oyunculuk için yetenekten öte eğitimin önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etmiş: "Oyuncunun kendini sürekli yenilemesi ve o eğitim sürecinin hiç bitmemesi gerçekten önemli. Şans da yardım ederse, mesleğinizde çok daha geniş kitlelere hitap edebiliyorsunuz." Akın Akınözü de benzer bir yorum yaparak şunları söylemiş: "İnsan olarak bu dünyaya gelmek zaten oyunculuk adına size hazır bir yetenek sunuyor, eğitim de bu yeteneğinizi açığa çıkarabilmenizi sağlıyor. Başarılı oyuncu olmak en başta kendine inanmayı, azmetmeyi, sebat etmeyi ve biraz da cesareti gerektirir." İki ismin söylediklerinden oyuncu adayları da umarım kendilerine ders çıkarır. Kısaca başarılı oyuncu olmak için; emek vermek, ter akıtmak ve kendini sürekli geliştirmek gerekiyor.