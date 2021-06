Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına layık olmalı

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, “Galatasaray’ı birleştirici bir anlayışla yöneteceğim, verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim” dedi. Elmas, Türk futbolunun geldiği noktayı da şöyle özetledi: “Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya, ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımlarına yakışır şekilde olmalı”

Ünlü işadamı ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkan seçildikten sonra ilk röportajını GÜNAYDIN'a verdi. Elmas, Türk futbolu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

■ Galatasaray'a başkan seçildiniz, neler hissediyorsunuz?

Mali açıdan birçok takım zor bir süreçten geçiyor. Ben kulübün en sancılı döneminde adaylığımı açıkladım ve seçildim. Galatasaray için her türlü mücadeleyi vermeye hazırım. Galatasaray'ı birleştirici ve bütünleştirici bir anlayışla yöneteceğim. Seçim döneminde verdiğim bütün sözleri yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Galatasaray'daki bütün dargınlıkları geride bırakacağım. Mazbatayı aldıktan sonra transfer çalışmalarına da başlayacağım.

■ Siz yıllardır Galatasaray'da yöneticilik yaptınız. Türk futbolunun geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?

20'li yaşlarımdan beri Galatasaray'da yöneticilik yaptım. Türk futbolu uzun süredir yapısal sorunlarla karşı karşıya ancak çözüm üretilmiyor. Futbolumuz ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Kulüp başkanları da bu durumu kendi başarısızlıklarını saklamak için araç olarak kullanıyor. Mesela, hakemlerden herkes şikayetçi ama bu konuya dair başkanlar çözüm üretmiyor. Kişilere eleştiri yapmak yerine sistemdeki sorunları çözmeye yönelik adımlar atılmalı.

■ Galatasaray'ın başarılı başkanı Faruk Süren'in de kızıyla evlisiniz. Süren size destek oluyor mu?

Faruk Süren sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu. Ondan çok şey öğrendim. Bugün aday olup başkan seçildiysem onun bana açtığı yol sayesindedir. Faruk Bey kulüp için çok önemli değişimler yaptı. Galatasaray'da yöneticilik yaptığım dönemde eşim Yelda ile tanıştık. Faruk Bey'den de uzun süre saklamıştık görüştüğümüzü. Bizim ilişkimiz olduğunu gazeteden öğrenmişti. Kendisini hem kayınpederim hem de başkanım olarak çok sevip, sayarım. Ama bu dönemde ekibimle aday oldum, kendisinin bilgi ve tecrübesinden istifade ediyorum.



GS DEMEK TERİM DEMEK



■ Galatasaray bu sezon hem hakemlerden, hem de Fatih Terim'e verilen cezalardan şikayetçiydi...

Türkiye'de en kolay ceza verilebilen takım Galatasaray ve Fatih Terim bence. Fatih Terim ve Galatasaray son 20 senede çok başarılı oldu. Ülkemizde ne yazık ki başarılı olanı aşağıya çekmek için uğraşanlar oluyor. Fatih Terim demek Galatasaray demektir. Fatih Terim'e saldırmak demek bence Galatasaray'a saldırmak demektir. TFF'deki karar verme mekanizmasında da takımdaşlık sürüyor maalesef. Federasyonun birinci görevi futbolumuzun değerini yükseltmek olmalı. Yani belli takımları korumak adına Galatasaray'a orantısız cezalar vermek olmamalı. Terim'e bilinçli olarak çok ciddi cezalar verildi. Büyük bir haksızlıktır bu.

■ Türkiye'nin futbola yönelik yatırımlarını nasıl buluyorsunuz?

Devletimiz çok büyük yatırımlar yaptı futbola. O kadar güzel tesisler yapıldı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan futbola çok önem veriyor ve sorunlarıyla da ilgileniyor. Tesis, alt yapı açısından çok önemli yatırımlar yapıldı. Anadolu'nun her yerine son derece modern statlar yapıldı. Futbolumuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yatırımlarına yakışır şekilde olmalı.

■ Futbol-siyaset ilişkisi her dönem tartışılan bir konu. Siz neler söylemek istersiniz?

Futbolda güç elde etmek isteyen belli odaklar her zaman oldu. Bu odaklar zaman zaman siyasetçilerin haberi olmadan onların adını kullanarak konum elde etmeye çalışıyor. Futbolumuza böyle odaklar zarar veriyor. Futbol dünyası mutlaka bu odaklardan temizlenmeli. Futbolu bu kadar seven ve destekleyen Cumhurbaşkanımızın futbola zarar verecek hiçbir şeyin yapılmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum.



ARDA'NIN BİR DÖNEM GS'DEN DIŞLANMASI YANLIŞTI



Arda Turan için neler söylemek istersiniz?

Arda, her şeyden önce çok iyi bir Galatasaraylı. Gençlik döneminde hataları oldu. Ama şunu da unutmamak lazım; Arda çok genç yaşta büyük bir üne ve paraya sahip olduğu için hatalar da yaptı. Bunu da hoş görmek lazım. Olgunlaştıkça da bu hatalarından ders çıkardı. Arda, Galatasaray'a tekrar gelmek için çok uğraştı. Galatasaray'ın ona sahip çıkması gerekirdi. Neyse ki kulüp bu hatasından döndü. Şimdi ise son derece başarılı şekilde futbol hayatına devam ediyor.



ALİ KOÇ İLE SERT BİR TARTIŞMA YAŞADIK



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u nasıl buluyorsunuz?

Ali Koç çok eski arkadaşım. Galatasaray'la ilgili zaman zaman yaptığı bazı açıklamaları çok yanlış buluyorum. Galatasaray'a haksızca eleştirilerde bulundu. Bunu kendisine de söyledim. Hatta sert bir tartışma da yaşadık bu söylemlerinden dolayı. Geçmişteki yöneticilerin yaptığı hataların aynısını bugünün yöneticileri de yaparsa futbolumuza büyük zarar verirler. Futbolumuz zaten zor bir süreçten geçiyor, bunu düzeltmek için çalışmalıyız.



ÜLKEMİZİN EKONOMİSINDEN UMUTLUYUM



İşadamı olarak Türkiye ekonomisini nasıl buluyorsunuz?

Dünya zor bir süreçten geçiyor. Pandemi her ülkenin ekonomisini olumsuz etkiledi. Bize de olumsuz yansıması oldu elbette. Ama ben ülkemizin ekonomisinden umutluyum. Umutlu olmasam zaten Galatasaray'a başkanlık için adaylığımı açıklamazdım. Biz çok dinamik ve savaşçı bir ülkeyiz. Zorluklarla mücadelesini her zaman kararlı biçimde yapan bir ülkeyiz. Ülkemize güvenim tam.



TERİM'İN GÜCÜNÜ AŞAĞIYA ÇEKMEK İÇİN CEZALAR VERİLİYOR



Terim'e bilinçli ceza verildiğini düşündüğünüzü söylediniz. Neden?

Terim başarılarından dolayı Türk futbolu üzerinde ağırlığı olan bir isim. Onun kariyerinden kaynaklı kazandığı güçten rahatsız olanlar var. Terim'in gücünü aşağıya çekmek için böyle cezalar veriliyor. TFF kulüplere rağmen futbolu yönetiyor. Nihat Özdemir ne yazık ki kontrolü tam elinde tutamıyor. Kendi kurullarına hakim olamıyor; ne Merkez Hakem Kurulu'na, ne disiplin kuruluna ne de tahkim kuruluna. Bazı grupların baskısına karşı direnç göstermiyor. Galatasaray'a yönelik haksızca cezalar veriliyor, bunu herkes görüyor zaten.



KULÜBÜMÜZÜN DEVLETE İHANET EDENLERLE İŞİ OLMAZ



Galatasaray ile FETÖ ilişkisi bir dönem çok konuşulmuştu. Siz neler söylemek istersiniz?

Terör örgütü ile Galatasaray'ı ilişkilendirmek bence büyük bir terbiyesizliktir. Galatasaray son derece devletine, ülkesine bağlı bir kulüptür. Asla böyle bir ilişkiyi kabul etmeyiz, Galatasaray'a hakaret sayarım. Kulübümüzün hiçbir zaman devletine ihanet edenlerle işi de, ilişkisi de olmaz. Biz asla böyle hain yapılara müsaade etmeyiz. FETÖ ile Galatasaray'ı yan yana getirmek bile büyük bir ahlaksızlıktır.