Bugün Güneş'in Koç burcunda uyandığı ilk gün! 'Büyük günlerden, büyük hesaplaşmalardan, yanan yüreklerden, büyük kararlardan geçeceğiz' diyor gezegenlerin seyri. 2018 yılının Mart ve Nisan ayında unutulmaz duygulardan geçtiğimizi fark edeceğiz. 'Kim risk alır, kim kimin hangi doğrusu için gözü kara davranır?' derseniz, buyurun...



KOÇ: İş kurmak ve yürütmek konusunda risk almaktan asla vazgeçmez. Hırslarının ve ideallerinin peşinden koşmayı kendisine ilke edinmiş Koçları işten kaçarken görmek imkansızdır.



BOĞA: Risk, hayatlarında yer etmesini istedikleri bir şey değildir. Genel itibari ile bir iş ya da ailevi konuda risk almaktansa aşk konusunda risk alırlar.



İKİZLER: Risk almak isteyeceği bir konu varsa daha çok arkadaşa sahip olabilmektir. Etrafındaki insan sayısının azalması başına gelebilecek en kötü şeylerden biridir.



YENGEÇ: Risk almaktan asla kaçmayacağı konu ev kurma konusudur. Yengeç için hayata aile olarak devam etmek, yaşamak istedikleri en önemli şeydir.



ASLAN: Özgürlüğüne düşkün Aslan'ın risk alabileceği konu; aşık olup kalbini birisine bağlamaktır.



BAŞAK: Dikkatli ve detaycı Başak burcu için risk almak zorlandıkları bir gerçek olsa da, alacakları en büyük risk aşık olmaktır. Çünkü aşk, mantığın neredeyse yok olması demektir.



TERAZİ: Riski gördüğünde uzaklaşmak değil koşarak içine atlayacağı konu, adaleti sağlamaktır. Siz sadece onlara çözülmesi gereken bir dava verin.



AKREP: Akrepler için risk almaktan vazgeçmeyecekleri en önemli konu hayal dünyalarıdır. Onlar hayal dünyalarını geliştirmek için her şeyi yaparlar.



YAY: Risk almaktan vazgeçmeyecekleri konu, sonsuz gezme istekleridir. Onlar dünyanın bir ucundan diğer ucuna gezmek, yeni insanlar tanımak, yeni hatıralara sahip olmak ister.



OĞLAK: Risk almak çocuk oyuncağıdır. Konu ticarete ve işe geldiğinde onlar korkusuz bir kahramana dönüşürler. Daha çok kazanmak ve ilerlemek için iş hayatının getirdiği tüm riskleri almaya hazırlardır.



KOVA: Risk en çok yeni şeyler üretme konusunda alınır. Onlar reform yaratacak şeyler için yenilik yaratmaya çalışırlar.



BALIK: En büyük riskleri aşkta alır. Aşkta kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapar.

ASTROGÜNDEM

Bugün Güneş, Koç burcunda tüm gezegenlere uyan komutu veriyor. Diğer taraftan Jüpiter-Uranüs 45'liği var. Bu açı, elektrik ve teknolojinin başımızı derde sokmak isterse ne kadar tehlikeli olduğunu gösterebilir. Biraz daha açacak olursak, 'Mekanik problemlerden çıkacak yangınlar söz konusu olabilir' diyor gökyüzündeki ateş elementinin baskınlığı!