Gökyüzü, küllerinden yeniden doğmanın, kalp kıran sineye çeken günlere inat yeni bir dönemin duyurusunu yapıyor. Belki de bilinçaltında kalan, hatta diplere kadar gömdüğümüz konuları su yüzüne çıkarıp yüklerimizden kurtulmamızın da önünü açacak. Dünyamızı hangi doğruların üzerine kurduğumuzu bir kez daha göreceğiz.

Bu süreçte; rüyalarımıza, geçmişimize ait sırlarımıza, çocukluğumuza, dürüst olmaya, içsel yolculuklara, can acıtıcı gerçeklere geri dönebiliriz.

Ancak Plüton'un öncü burçtaki geri hareketi, Satürn ile birlikte bize öğreterek deneyimlerimizi artıracak, yüzleşerek yaşamlarımıza dönüşüm kazandırdığını gösterecek.

Bu yüzden değişmeye ve dönüşmeye hazır olanlar için süreç zorlayıcı olmayacak.

Direnç gösterenler için de hesap kesilmeyecek, uzun bir süre kendileri ile yüzleşmekten kaçacaklar, konuları hep başka yöne çekecekler.

Plüton'un geri hareket ettiği tarihleri bir yere not edin. Dönüp dönüp bu yazıyı kendinize hatırlatın, olur mu? Endişelenmeyin!

'Niye böyle büyük laflar ediyorum?' diyecek olursanız, dünyanın bavulunu toplayıp gidecek kadar baskı altında olduğunu anlamamız gerektiğini söylemeden edemeyeceğim. Yer gök, ekonominin ve savaş seslerinin, stresten çıkabilecek fırsatlarla kol kola olduğunu belirtmek istiyor bize. Nefsi yöneten Plüton'un Oğlak burcundaki seyrine Satürnde eşlik ederken; diğer taraftan da Uranüs yedi yıllık yolculuğunun son günlerine başladı.

Bavulunu toplayan Uranüs giderayak bu öncü gökyüzünde, son 7 yıldır dünyaya savaş ve ego pazarlarken istediğine ulaşabilecek mi? Öyle ya sahaya inen, toprak elementi tarihi olan toprakların; dünyanın derdi mi, yoksa sonun başlangıcı mı olacağına da vurgu yapıyor. Ve bu iki jenerasyon gezegeni, Nisan ayının ortasından itibaren de genel gidişata, nizama nasıl ayak uyduruyoruz diye bizi içten içe sınayıp duracak. Eğer bunca zamandır birikimlerinizin içinde iyilik yapmak, çalışmak, bencillik yapmamak, yalan dolandan uzak olmak olduysa; kendinize güvenebilirsiniz.

Sonuç olarak; insanın en büyük düşmanının da yine kendi hataları ya da zaafları olduğunu da bu vesile ile görmüş ve keşfetmiş olursunuz.



ASTROGÜNDEM

Mars-Jüpiter 60'lığı Arap baharı ile gündemden düşmeyen Ortadoğu topraklarında yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor. Sosyal hayatlarda ise daha önce gerçekleştirilmeye çalışılan hedefleri destekleyen bu açı, kaybettiğimiz motivasyonumuzu kazanmamıza yardımcı oluyor.