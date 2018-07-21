Kimileriniz belki de erken davranıp sezonu çoktan açtı , kimi ise tatil mekanını belirleyemedi.

Bunu okuduktan sonra herkes bir tatil planı çıkaracak...

KOÇ: Koç burcu, tatilinde günlük hayatından farklı şeyler yaşamak ister. Bu yüzden doğayla savaşabileceği kampı sever.

BOĞA: Boğalar için tatil demek; tembellik, rahatlık, konfor demektir. Venüs'ün lükse ve güzelliklere düşkün burcu için konforlu oteller oldukça uygundur.

İKİZLER: İkizler, doğal olarak tatil için bol hareketli ve yeni şeyler öğrenebileceği yerleri seçer. Aynı yerde uzun süre kalmak, o yer ne kadar güzel olursa olsun ona hiç de cazip gelmez.

YENGEÇ:

Yengeçler ev hayatını çok sevdikleri için ne olursa olsun, evlerindeymiş gibi rahat ve güvende hissedeceği mekanları tercih eder.

ASLAN:

Aslan burcu için önemli olan, rahat edeceği yani lüks, her türlü imkanı olan, istediği

anda her şeye ulaşabileceği bir tatil olmalıdır.

BAŞAK: Araştırmacı ruhu ve pratik zekası onu asla yarı yolda bırakmaz. Gideceği yeri araştırmış ve bütün detayları öğrenmiştir.

TERAZİ: Yalnız başına olmaktan hiç ama hiç hazetmeyen Terazi burçları için aileleriyle tatil yapmak önemlidir. Kalabalık bir ailesi varsa, değmeyin keyfine.

AKREP: Keşfedilmemiş yerler, adalar, tekne ile seyahat tercih edecekleri yerler arasındadır.

Kaldığı yerde kesinlikle kendini güvende hissetmelidir.

YAY: Gittiği yerde fiziksel enerjisini dengede tutmak için spor yapmaya ihtiyaç duyar.

Karşıt burcu İkizler gibi iletişim halinde olmalı, belli bir yere sabit kalmamalıdır.

OĞLAK: Tutucu ve geleneklerine düşkündür.

Bu yüzden, köklerinin bulunduğu yerlere gider.

KOVA: Önceden plan yapmak ona göre değildir. İlla ki bir yerde duracak, illa ki bir yeri gözüne kestirecektir. Ne kadar çok gezerse o kadar çok keşfeder.

BALIK:

Yelken, yüzme, dalış, sahilde yürümek derken ayaklarının suya değmesine bayılır.

ASTROGÜNDEM

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