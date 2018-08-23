2018 yılının son ayları size çok şey kazandıracak. İletişimde etkin ve aktif olurken alışkanlıklarınızı, bağımlılıklarınızı terk edeceksiniz. Kendinizi adeta yeniden keşfedecek, yeniden aşık olacaksınız. Ezberinizi bozacak aylara giriş yaparken sizin için özel hazırladığım astro önerilerimi mutlaka dikkate alın.

2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gereken konular şöyle:

Eylül ayının son günlerinde planlarınızı iyi oluşturmaya önem vermelisiniz. Kariyeriniz konusunda karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir.

1984-98 yılları arasında doğduysanız ve yeni başlayan bir ilişkiniz varsa, karşınızdaki kişinin tavırları pek içinize sinmeyebilir.

Onu daha yakından tanımak için arkadaş çevresine dahil olmanızı tavsiye ederim.

başlarında geri hareketine başlayacak aşk gezegeni Venüs, sosyal ortamda dikkatleri üzerinize çekecek. Bu süreçte sırlarınızı emanet ettiğiniz kişilere dikkat edin.

1970-84 yılları arasında doğmuş ve evli bir Yengeç burcuysanız, Eşinizin ailesi ile ufak tartışmalar yaşamaya hazırlıklı olun. Geçmişte haksızlığa uğradığınız konular, dolaylı yoldan önünüze çıkabilir.

Eş ya da sevgili kaprisi Eylül-Ekim aylarında artabilir.

Ekim'in

Sezgilerinizin sizi nasıl yönlendirdiğine dikkat edin çünkü her durumun altında bir şeyler aramadan edemeyeceksiniz.

Çocukları olan bir Yengeç burcuysanız, sonbaharın ilk günlerinde eğitimleriyle ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir.

Özellikle yurt dışı eğitimi için vereceğiniz manevi destek aranızdaki bağı güçlendirecek.

Kasım ayında devrim gezegeni Uranüs'ün burç değiştirmesi ile rahat bir nefes alacaksınız.

Bu döngüde yatırımlar yapabilirsiniz.

Yılın son ayında geri hareketine devam edecek olan Merkür, geçmişe dönük bazı sorunları tekrar önünüze getirebilir.

Aynı deneyimi farklı sonuçlandırmak isteyebilirsiniz.

ASTROGÜNDEM

Venüs-Jüpiter iletişimi kısa yoldan ün kazanan kişileri mercek altına alırken, aşiretler gündeme gelebilir. Sosyal medya fenomenleri ile ilgili bilgiler ifşa olabilir. Güneş bir ay boyunca detaycı ve plancı Başak burcunda yer alıyor. İletişim ve medya odaklı tüm konularda dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya başlanacak.