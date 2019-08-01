Temmuz ayında bizi hırpalayan gökyüzünün tam aksine içimizi rahatlatacak, adeta 2019 yılının bütün yükünü üzerimizden alacak bir Yeniay ile karşı karşıyayız. Bugün sabaha karşı Aslan burcunda saat 05.13'te başlayan Yeniay, eğitim ve kültür alanlarını etkisi altına alacak.

Temmuz'da ilişkiler adına yaşadığımız kırılganlıkların, yorgunlukların, zorlukların, haksızlıkların, yaşadığımız münakaşaların, inatlaşmaların; Ağustos'ta üstesinden geleceğiz.

Yeniay'ın burçlara etkileri şöyle:

KOÇ: Cesur tarafını ön plana çıkaracak, sosyal hayatındaki iletişimini daha da hareketlendirecek.

BOĞA: Bugün meydana gelen ateş burcundaki etki, aile ilişkilerinde yol kat etmeni sağlayacak.

İKİZLER: Temmuz ayının acısını çıkaracaksın. Kabul edilmeyen fikirlerini devreye sokman kolay olacak.

YENGEÇ: Geçtiğimiz yıl yaşanan bazı sitemleri ve aile içindeki dedikoduları gündeme getirecek.

ASLAN: Yeniay, dağıldığını düşündüğün hayatına çekidüzen verecek. Şimdi arkana yaslan ve derin bir nefes al… BAŞAK: Bir süredir içini kemiren kaygılarını Yeniay ile arkanda bırakacaksın. Hem kariyerin, hem de sosyal hayatın adına farklı kapılar aralanacak.

TERAZİ: Yeniay, seni dış ortamlara hazırlıyor. Gezmenin, yolculuk etmenin dışında yeni gruplarla temas içinde olmanı sağlıyor.

AKREP: Aile ilişkilerinde önemli yol kat etmeni sağlayacak. Evli bir Akrep burcuysan, eşinin ailesi ile buzları eritebilirsin.

YAY: Kısa yolculuklar ve tatiller senin için trend olacak. Kariyerin ve ev düzenin bozulmadan kendini organize edebileceksin.

OĞLAK: İletişim altyapılı konularda karşılaşabileceğin sorunlar, seni hayatının bu alanlarında yeni düzenlemeler yapmaya itecek.

KOVA: Yalnız bir Kova burcuysan, kendini romantik bir iletişim içinde bulabilir ve uzun zamandır hasret kaldığın ilgiyi görebilirsin.

BALIK: Ateş burcunda gerçekleşecek Yeniay, sana ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha hissettirecek.



ASTRO GÜNDEM

Yeniay, Aslan burcunda meydana gelirken, Merkür de Yengeç burcunda düz seyrine giriyor. Ağustos ayının temasını düzenleyecek olan bu iki gezegen seyri, dünyanın gündemini başka bir boyuta taşıyabilir. Dünya bugünden sonra yer altı kaynaklarını madenleri ve limanları konuşacak.

