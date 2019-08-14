Burçların aşk analizini yaptığım ve onları etkilemenin yollarını anlattığım yazı dizimde bugün sıra Yengeç'te...



YENGEÇ BURCU KADINI

Duygusal anlamda oldukça hassastır. Çekingen, iyi niyetli, çok hassas ve romantikir. Neşeli dış görünüşünün ardında kırılgan bir yapısı vardır;sağır sözleri kaldıramaz.

Tüm sıkıntısını içine atar ve dışarıya belli etmez. Yengeç burcunda doğmuş bir kadının sevgisi ve telepati kurma özellikleri kuvvetlidir. Dış dünya ile iletişimi farklıdır, bu yüzden değişken bir karakter gösterebilir.

Yengeç kadını, birini sevdiğinde gözü başkasını görmez.

Aşk, Yengeç kadını için hayatın tam orta yerindedir!

Sevdiklerini korumak ve gözetmek ister.

Güven konusu onun için çok hassas bir alandır ve aldatılmayı asla kabul etmez. Maddiyata düşkün değildir, onlar için öncelik anlaşılmak ve duygularını paylaşmaktadır.

Aile onlar için çok önemlidir, çocuklara düşkünlükleri ile bilinirler.

Yengeç burcu kadını, yanındayken ona huzur veren ve her şartta güvenebileceği birini ister.



YENGEÇ BURCU ERKEĞİ

Yengeç erkeği yüzeysel ilişkilerden hoşlanmaz. Onun genel yapısında duyguları derin yaşamak vardır. Geçmiş bağlara ve geleneklere düşkündür. Bu yüzden yaşadığı hiçbir şeyi kolay kolay unutmaz.

Hafızası oldukça güçlüdür; söylenen hiçbir şeyi, yapılan hiçbir olayı unutmaz. Ruhuna hitap eden kadınlar ilgisini çeker. Sevdiği kadın için her fedakarlığı yapabilir.

Ama kuşkucu yapısı, sevgiden emin olmasını engeller.

Sevdiklerine sadıktır.

Güven, bir ilişkide onun için ön koşuldur. Güven duygusunun duvarlarının sevgi ve derin şefkat ile örülmesini bekler.

Terbiyeli ve naziktir.

Zaman zaman çok kıskanç olabilir. Yengeç erkeği için ciddi olmayan ilişkiler geçicidir.

Detaycı yapısı nedeniyle ortak heyecanları kaçırabilir.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Neptün ilişkisi; yer altı kaynaklarına vurgu yaparken, dünyanın enerjisinin de değişeceğinin haberciliğini yapıyor. Para piyasaları adına hareketli günler yaşamaya başlayabiliriz.

Ayrıca yılın başından bu yana değerlenen hisse senetleriyle ilgili beklenmedik düşüşler yaşanabilir.