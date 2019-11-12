Bugün Türkiye saati ile 15:45'te başlayacak Dolunay, acıların içinden geçenlerin de yüzünün gülebileceğini vurguluyor.

Eğer son iki yıl içinde yani Uranüs Boğa burcundan geçerken boşanmış ve bir türlü hayatın normal akışına dönememiş biriyseniz, Uranüs'ün birkaç adım ötesinde gerçekleşecek Dolunay, büyük adımlar atmanızı sağlayabilir.

Boğa burcunun konforunu bozguna uğratan Dolunay, devam eden Merkür Retro'sundan güç alacak.

Her kesimden insanı daha inatçı ve daha dik başlı bir ruh haline büründürebilir.

'İnadın kurusun' sözü herkesin diline yapışırken, diğer yandan güzelleşme, estetik yaptırma, baştan aşağıya değişip yenilenme isteği de artacak.

Sahalardaki sıcak paranın dönmesini yavaşlatacak Dolunay, herkesi ekonomist yapmayı hedefliyor.

Dolunay, sıcak satışa kırmızı ışık yakarken;

Merkür, teknolojinin burnundan getirdiğini bir kez daha gösterecek. Merkür bugünkü Dolunay'dan yüz bulurken, zirveye oynayacak. Gökkubbe, bu etkiyle sosyal medya ağlarının çökebileceğini işaret ediyor.

'Hiç mi iyi bir şey yok bu Dolunay'ın içinde?' derseniz... Eğer kadın girişimciyseniz, 'Kadın başıma bir şeyler yapıyorum' diyorsanız ya da erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın olarak var olmaya çalışıyorsanız yazdıklarımı dikkatle okuyun.

Zodyak'ın en sabit fikirli, Venüs tarafından referans alan burcunda gerçekleşecek Dolunay'ın Vesta gibi hem sonu, hem de başlangıcı temsil eden bir asteroit ile kavuşuyor olması kadınları daha da ön plana çıkaracak.

Vesta'nın Satürn ile benzerlik gösterdiğini ön planda tutarsak, bu Dolunay'da kadının kadına yaptıklarına bir kez daha şahitlik edebiliriz. Bu döngüde kız kardeşlerle olan sorunlar çözüme kavuşurken, arkadan iş çevirenlerin de niyetleri ortaya dökülebilir.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Jüpiter 60'lığı, hantallaşmış bazı sektörlerin revizyona ihtiyacı olduğunun altını çizecek. Merkür geri gide gide Güneş'in kalbine çarparken, ülke çapında son dakika haberleri, Akdeniz'i yakından ilgilendiren ani gelişmeleri işaret edebilir. Unutmayın Türkiye'nin burcu Akrep.