Lilith bir göstergedir. Herkesin kendi derinliklerinde sakladığı günahlar olduğunu ve kişisel haritalardaki bu gösterge ile günaha ve yanlışa ne kadar yakın olduğumuzu saptayabiliriz.

Lilith'in yükü büyüktür. Gün içerisinde yaşanan sıradan olayları anlatmadığı için 'Kara Ay' diye de adlandırılır. Ay'ın Dünya'nın etrafında döndüğü oval yörüngenin iki merkezinden biridir. İçimizdeki karanlık ve zor yükleri attığımız bölgenin bekçisi de diyebilirsiniz.

Bulunduğu burç gölgeyi tanımlarken, bulunduğu ev de özelliklerini yansıttığınız kişileri ya da yaşam alanını ifade eder. Lilith ile ruhumuzun en derinlerinde barındırdığımız gerçek karanlık tarafımızı, masum maskemizin ardında gizlediğimiz vahşi, savaşçı gücümüzü ve gerçek cinsel potansiyelimizi keşfederiz.

Kişisel haritalarında Lilith şunları ifade eder:

Koç: Başarısızlık korkusu, kimlik arayışı, değersizlik, kendini başkaları ile karşılaştırma.

Boğa: Güvenlik isteği, elde edememe korkusu, aşırı tüketim, fiziksel güvensizlik, başkalarını suçlama.

İkizler: Onaylanma arzusu, reddedilme korkusu, bireysellik.

Yengeç: Destek alma isteği, yüzüstü bırakılma korkusu, kendi için neler yapıldığına bakma, bağımlılık.

Aslan: Yönetme içgüdüsü, değişim korkusu, kibir, bencillik ve benmerkezcilik.

Başak: Becerikli olmak, başarısızlık korkusu, ne kadar çalıştığını ve ilerlediğini düşünme.

Terazi: Mükemmeliyetçilik, yalnız kalma korkusu, gerçek dışı beklentiler içinde olma.

Akrep: Ölüm düşüncesi, kaybetme korkusu, kazanma odaklı, başkalarını kurtarmaya meyilli.

Yay: Gerçeğe önem verme, anlamsızlık korkusu, niyet ve motivasyon, sebepli yargılama.

Oğlak: Kontrolcü olma, ihmal edilme korkusu, otorite, gösteriş, dikkat çekme.

Kova: Güçsüzlük korkusu, güç savaşları, disiplinsiz insanlardan hoşlanmama.

Balık: Güven duygusu, duyguları konusunda kendini yargılama, güvenmeme.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Plüton 60'lığı, hizmet sektöründe para kazanan ve kaybeden firmalara vurgu yapabilir. 2008'den bu yana yükselişte olan kurumlar büyük kararlara imza atabilir. Bugünden sonra petrol dünyanın ana gündemi olurken, 1960 yılında Satürn-Oğlak dönencesinde kurulan OPEC konuşulabilir.