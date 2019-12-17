26 Aralık'ta saat 07.12'de başlayacak Güneş tutulması esnasında Yeniay da meydana gelecek ve Ay'ın gizlediği güneş ışığını görecek. Güneş'in çekirdeği iradenizi, özünüzü yansıtır. Olgunlaştıkça varlığınızı bağımsızlaştırır, adım atmanızı sağlar. İç ve dış tüm deneyimleri filtreler ve yaşam enerjisi verir. Bir yandan Ay ise içgüdüsel olarak kendimizi hissetmemizdir. Derindir ve özümüze yakınlık kurar. Duygusal alışkanlıkları ve yaşama yönelişi ortaya koyar. Güneş'in bilinçli ve ışıltılı olduğu yerlerde, Ay bilinçsiz ve aldatıcı biçimde etkilidir. Güneş tutulması, Oğlak burcunda gerçekleşecek. Satürn'ün yönettiği Oğlak burcunda; kamu hayatı, kariyer, itibar, başarı ve hesap verebilirlik güçlü bir odak noktası olacak. Bu tutulma, tüm bu meselelerle ilgili yeni başlangıçlarla da ilgilidir. Ayrıca Temmuz 2009-Ocak 2011 arası iş kuranlar veya işe girenlerdenseniz, kariyerinizde iş yerinizle ilgili keskin kararlar da alabilirsiniz. Kişilikte olgunluk ve sağduyu geliştirmek için çalışmak, geleceği düşünmek ve bunun için hazırlık yapmak bu süreçte çok önemli. Öz disiplin ve ustalığı geliştirmenin somut yollarına odaklanmak gerekecektir. Hayallerimizi gerçekçi bir biçimde besleyerek, deneyimleri daha derin boyutlara getirmemizi sağlayacak bir Güneş tutulmasıyla karşı karşıyayız. Oğlak burcundaki tutulma, sınırlarımızı kabul etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Odaklanacağımız konuları, gideceğimiz yolları, nasıl biri olmak istediğimizi belirlemeliyiz. Bu evrede toprak burcundaki bu oluşum, önemli değişimler yapmamıza da ön ayak olacak. Hayatımızdaki kusurlar tutulma döneminde ortaya çıkar, bu da bizlere hataları toparlamak için imkan verir. Bir şeyi sonlandırır, diğerini başlatır. Önümüzdeki 3-6 ay içinde bahsedilen kişisel sıçrama gerçekleşebilir. Ancak Yengeç-Oğlak aksında meydana gelen tutulma, bu süreci kolay yollarla elde edemeyeceğinizi de ifade ediyor. Konsantre olmak her zamankinden zor, başarabilenin mükafatı ise birincilik olacak… Tutulma en çok aşağıdaki yıllar arasında doğanların hayatının yönünü değiştirecek:

Temmuz 2000-Haziran 2002

Temmuz 1990- Aralık 1992

Temmuz 1981-Haziran 1983



ASTRO GÜNDEM

Sonsuz olasılıkların konuşulacağı günler geldi. Satürn Plüton'a yaklaşırken, Ay-Uranüs 120'liği dünyada yaşanan kayıpları konuşabileceğimizi işaret ediyor. 21 Nisan 1926 doğumlu Kraliçe Elizabeth'i tahttan inmeden konuşmaya başlayabiliriz.