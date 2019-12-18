Astrolojide Güneş ve Ay'ın kavuşumu çok anlamlı bir yere sahiptir. Bu süreçte herkesin kendine pay çıkarması gerekiyor. Gözle görülür gelişmeler yaşanabileceğini işaret eden, 502 yıl sonra kavuşacak iki jenerasyon gezegeni, bir de üstüne tutulacak Güneş'e pür dikkat kesilebiliriz. 26 Aralık'ta Oğlak burcunda gerçekleşecek tutulma bize düşünsel değil, dürtüsel bir dönemin içinden geçtiğimizi fark ettirecek. Eğer Aralık ayında dünyanın manyetik alanını değiştirmeye çalışan enerji salınımı ile baş eder, sadece akılcıl düzlemde yönetirseniz; 2020 yılı tıpkı bir trambolinin üstünde sıçramış gibi hem ruhsal hem yaşamsal olarak standartlarınızı yükseltebilir. Yeni bir başlangıç yapmak için ideal dürtüler oluşturur, imkânsız gördüklerinizi hayatınıza katarsınız. Jüpiter'in Oğlak burcunda yer alması ve tutulmaya eşlik etmesi aynı zamanda yeni hedefleri destekleyecek. Bir yandan yaratıcı yollar aramanızı sağlarken eski alışkanlıkları ve davranışları sorgulamanızı sağlayacak. Kötüyle oturup kalkanlardansanız hayatınızdan kendiliğinden gidecekler, bilginize! Gezegenler nefes kesici günlere bu tutulma ile açılıyor.

Kişisel gelişim, profesyonellik ve maneviyatta iyileşme, fırsatlar, iyimserlik ve cömertlik getirecektir.

Elinizden gelenin en iyisini yapmanızı sağlayacak. 'Genişleme' kelimesi yaşamın tüm alanına yayılacak.

Uzun yolculuklar, yeni çalışmalara ön ayak olacak.

İlişkiler, yatırımlar, ticaret ve buna bağlı yasalar da gündemde olacak.

Jüpiter'le birlikte tutulma etkisinde ruhsal büyüme ve kendini aşma gibi teşvikler de olacak.

Sürpriz ve heyecan verici gelişmeleri ifade edecek.

Sezgileri arttıracak, farkındalığı genişletecek, iç görüye bir flaş etkisi yaratacak.

Özgüven, macera duygusu ile gösterişli ve tuhaf taraflarınızla tanışacaksınız.

Şansa karşılaşmalar yeni ilişkileri getirecek.

Yaşamda değişiklik yapmak için bu yılın son fırsatını sunacak.

Hayatınız durduysa, heyecan verici fırsatları ileriye taşıyabileceksiniz. Denemediğiniz konularda becerilerinizi geliştirebilirsiniz.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Merkür karesi; her duyduğuna inanma dedirtirken, kirli bilginin nasıl hızla yayıldığını da fark etmemizi sağlayacak. Tarihi yerlerdeki yangınlara bir yenisi daha eklenebilir. Özellikle demir-çelik sektörü için önemli günler kapıda!