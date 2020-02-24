2020 yılında gezegenler toprak burcu takım yıldızlarında hareket etmeye var gücüyle devam edecek. 2020 yılında dünyada savaş ve salgın davulları çalarken, denizlerde bile sıcak gelişmeler yaşanmaya yüz tutmuşken, kadınlar dünyasında neler olacak dersiniz? 2020 yılında kadınlar yavaş yavaş sahneye çıkarken en çok konuşulacak kadınların listesini yaptım size.



KATE MIDDLETON

Doğum günü: 9 Ocak 1982

Doğum Yeri: İngiltere

Güneş burcu: Oğlak

Ay burcu: Terazi

Her ne kadar dünyanın yarısının sempatisini kazanmış olsa da dünyanın diğer bir yarısının ise soğuk bulduğu biri Middleton. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını hatta eşinin yükünü hafiflettiğini kendi ağzından duyacağız. Haritasında Teraziler olan prensesin Kraliyet monarşisinin karşısında duramadığını, boyun eğdiğini gözlemlesek de aslında sistemin insanı olmak için dünyaya gelmediğini ancak dayatmalarla yönlendirildiğini gösterecek. Sarayındaki kuralları yumuşatacak. Çünkü Elizabeth'ten sonra sözü geçen prenses o olacak. 2023 yılına kadar Middleton, kendinden söz ettirirken, eltisiyle sorunu olmadığını da basına sunacak.



MEGHAN MARKLE

Doğum günü: 4 Ağustos 1981

Doğum Saati: 4:46

Doğum yeri: Kaliforniya

Güneş burcu: Aslan

Ay burcu: Terazi

Yükselen burç: Yengeç

Meghan Markle, Hollywood'un yeni yüzü olma yolunda ilerleyecek. Sorunun aslında kocası olduğunu dev ekranlarda seyrederken; 2023 yılına kadar prensin doğduğu saraya dönüşüne tanıklık edebiliriz. Ancak bundan önce Ay burcu Terazi olan prensesin ABD'ye taşınması çok konuşulacak. Devamı yarın.



ASTRO GÜNDEM



Merkür-Plüton uyumsuzluğu paranın da üstesinden gelemeyeceği dertler var dedirtecek. Eğer kıyamet kopacaksa nerde olacağından çok nasıl olacağını yazanların sayısı artabilir. Kazakistan-Rusya ilişkileri gündeme otururken, Rusya'nın Akdeniz'deki üslerinin sayısı artabilir.