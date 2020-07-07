Oğlak burcunda gerçekleşen tutulmanın etkileri asıl şimdi başlıyor. Hepimizin hayatına yine disiplin, düzen, yer yer de kaygı vermeyi planlayan tutulmanın arkasında başrol alan Satürn, Oğlak burcuna geri döndü. Bu da 1988–1990 yıllarında olan olayların etrafından dolaşacağımızı işaret ederken, Türkiye'de en çok belediyelerin gündeme geleceğini vurguluyor. 'Peki gündelik hayatımızda neler olacak?' derseniz... Önümüzdeki 3 ay boyunca daha hızlı dönecek dünyada sizin gündeminizde neler olabilirin listesini çıkardım.

Ay tutulmasında IN'ler:

Alışveriş

Yeni tatlar ve lezzetler keşfetmek

Yarım bıraktığımız hobilerimize dönmek

Tatil planları

Aile içindeki anlaşmazlıklar

Doğru olduğuna emin olduklarımızın bizleri şaşırtması

Ay tutulmasında OUT'lar:

Birikim yapma isteği

Sağlığımıza dikkat etmek

Kariyer beklentileri

Yeni bir ilişkiye başlamak

Kaderci olmak

Yatırım yapmak

Tutulmanın etkilerini en çok hissedecek burçlar:

Yengeç

Oğlak

Terazi

Koç

Tutulmadan etkilenmeyen burçlar:

Balık

Başak

İkizler

Yay

Tutulma bizlere ne anlatmak istiyor?

Oğlak burcunda gerçekleşen ay tutulması, bizlere zor süreçleri bile atlatabileceğimizi hatırlatıyor. 2020 yılının yarısını ardımızda bıraktığımız günlerde, solan umutlar da yeniden yeşillenecek. Bu tutulma, hayata dair ne yaşarsak yaşayalım, ister mutluluk ister üzüntü, isterse de hayal kırıklıklarına kadar, her şeyi gözlerimizin önüne serecek. Bu kadar bilgi ile kendimizi birer bilge gibi hissedeceğiz. Olgunluğumuzun sebebinizi daha iyi anlamımızı sağlıyor bu ay tutulması… Bu ay tutulmasında en çok hangi yıllar konuşulur?

1958-1960 arası

1988-1990 arası



HAYALLERİ ERTELEMEYİN

Ya egomuza yenik düşersek... Bu tutulmanın yansımaları hepimizin hayatında üç ay etkili olacak. Ne kadar değiştiğimizi, olgunlaştığımızı ,hatta daha kolay sorumluluk veya risk aldığımızı fark edeceğiz. Hayatımıza dair gerçekleri daha iyi kavrayacağımızı hissetsek de egolarımızın etkisinde kalmaya da bir o kadar meyilli olabiliriz. Bencil davranmamak için yoğun bir çaba gösterecek ama kimi zaman bencilce karar almaktan kaçamayacağız. Bu tutulma, birtakım şeytani düşünceleri ve bazı çekememezlik durumlarını da beraberinde getirebilir. Karmaşık ve bencil düşünceler sizin suçunuz olmayacak. Çünkü bu tutulma, kalpleri çaresiz bırakabilecek. Tutulma döngüsünde;

Dağınıklığımızı tamamen bırakmalıyız.

Hayallerimizi ertelememeli, planlı olmalıyız.

Dünyadaki önemli gelişmeleri takip etmeli ve güncel kalmalıyız.

Yaşantımızdaki gelgitli ilişkileri tekrardan gözden geçirmeliyiz.

Hayata dair bakış açılarımızı değiştirmeliyiz

Olumsuz durumlara fazla takılmamalı, hedeflerimizden şaşmamalıyız.



ASTRO GÜNDEM

İnsanlık yaza yaza tüm cümleleri bitirdi, hayatları ise bir türlü yoluna girmedi. Ay- Uranüs iletişimi ile siyasetçilerin öfkeli konuşmalarına şahit olacağız. Dünyada beklenmeyen doğa olayları gündemi değiştirebilir.