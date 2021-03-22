KOÇ

Kişisel ilişkilerinizde daha özverili olmak istediğiniz bir haftadasınız. Derleyici ve toplayıcı yanınız ön plana çıkarken gereksiz diyaloglardan uzak durmak isteyeceksiniz.

››› BOĞA

Alelade yaşanan durumlardan ziyade daha garantici olacağınız bir haftaya giriş yaptınız. Düzenin ve disiplinin hayatınızı idame ettirdiği bir döngüye hoş geldiniz.

››› İKİZLER

Cevabını bulamadığınız sorular artsa da bir şekilde çözüm üretebileceğiniz günlerdesiniz. Üzerinizdeki gizem günden güne artarken sizi çözmeye çalışan kişiler de çoğalacak.

››› YENGEÇ

Anlaşmazlık yaşadığınız kişilerle birer birer orta yolu bulmak isteyeceksiniz. Haftanın genelinde sorun çözmek isteyeceksiniz.

››› ASLAN

Yorgun haliniz haftanın ilk gününden itibaren ağırlık gösterecek. İçinde bulunacağınız diyaloglarda sinirlerinize hakim olamayabilirsiniz.

››› BAŞAK

Bakış açınızın oldukça fazla değiştiği bir haftadasınız. Kendinizi toparlamak adına adımlar atmanız ise şaşırtmayacak. Kendinizi ve isteklerinizi daha iyi anlayacaksınız.

››› TERAZİ

Düşüncelerinizle yaptıklarınız arasında mantık arayan kişiler çoğalabilir. Her şeye rağmen kendinizi cesur hissettiğiniz bir hafta.

››› AKREP

Aynı anda birçok işi bitirmek isteyen tarafınız ağırlık kazanıyor. Bu hafta bütün istekleriniz için kolları sıvayacaksınız. Tutumunuz derinlik kazanırken önemli sözler vermek istemeyeceksiniz.

››› YAY

Sizi katı ve duygusuz gören insanlara cevabınızı verdiğiniz bir haftadasınız. Huzursuz olduğunuz bir işiniz varsa, kendiniz için en doğru kararı vermek için uğraş vereceksiniz.

››› OĞLAK

Sakin ve dikkatli yanınızın güç kazandığı bir haftaya hoş geldiniz. Zaman ayıramadığınız ne konu varsa hepsine zaman ayırmak isteyeceksiniz.

››› KOVA

Enteresan günlerden geçtiğinizi düşünürken bu düşüncenizde yalnız olmadığınızı fark edeceksiniz. Eğitim hayatı devam eden bir Kova burcuysanız çalışmalarınız artacak.

››› BALIK

Mevsim uyanırken yorgunluğunuzun arttığını düşünebilirsiniz. Sorumluluklarınız artsa da sıyrılabilecek gücü kendinizde bulacaksınız. Cuma günü sizin için önemli olabilir.



ASTRO GÜNDEM

İki malefik gezegen bugün yapıcı bir iletişim kuruyor. Bu gelişmeyle birlikte alternatif seracılık daha çok gelişirken, çiftçinin yüzünün güleceği günlere doğru ilerliyoruz.