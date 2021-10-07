Kimisi didişerek sever, kimisi de dokunmadan sevemez, kimisi de daima ilişkinin emniyet kemeridir. Peki sevme biçimimizi hangi gezegen tayin eder? Gönüllerdeki sevme şeklini yansıtan, aşkı yaşayış şeklini ortaya koyan Venüs, tıpkı bir bukalemun gibi hangi burçtaysa onun rengine bürünür. Yay burcundaki etkisi de klasik temellerden çok daha derin bir etki bırakacak. Sebebi ise yanında destek aldığı Ay düğümleri olacak. Kaldı ki her ne kadar Yay burcunu eğlenceli anlatsalar da çabuk sinirlenen bir burç olduğunu yaşayan biliyor. Venüs'ün Zodyak'ın en değişkeni olan macerayı ve yaşamı doya doya tatmak isteyen Yay burcuna geçişi sevme şeklimizi nasıl etkileyecek?

Bugünden itibaren aşk ve güzellik gezegeni ateş elementinde yerini alacak. Baskıyı, kıskanmayı, inişli çıkışlı ilişkileri mercek altına alacak. Ayrıca şakayla karışık yapılan eleştirilerin dozunu artırırken herkesin bir bilinmezi olduğunu hatırlatacak. Konforun, kalitenin, asaletin temsilcisi olan Venüs, bu evrede sosyal yaşamları, sanatsal yetenekleri, bohem alışkanlıkları temsil edecek. Aynı zamanda ilişki merkezli bir gezegen olması, farklılık, renklilik, sıra dışılık, kültürler arası geçişi de devreye sokacak. Daha karizmatik, maceracı ve öğrenmeye açık olacağız.



Hangi burçların aşk hayatını etkileyecek?

İkizler, Başak, Yay, Balık

Venüs'ün Yay burcundaki hali neleri ön plana çıkaracak?

Boşanma davalarında geri vites yaptıracak.

Çocuklarının davranışlarını kabul etmeyen anne babalara evham verecek.

Evini yaptıranlar ustalarla kavga edecek.

Kreatif sektörlerdeki iş görüşmelerini artıracak.

Evden çalışma modelini azaltacak.

5 Kasım'a kadar neleri konuşacağız?

Paylaşımcı ve yardımsever olmak.

Aşık olmak

Finansal olarak yurtdışı işleri

Yüksek eğitim, bilimsel çalışmalar

Beyin göçünü

Vakıflar ve sivil toplum çalışmaları

Diplomatları

Gençleri

Venüs, "Ben ne zaman mutlu olacağım?" sorusunu daha çok sorduracak

Yay burcunda Venüs, üzüntüye gelemez. Depresyonu sevmez, bu tarz insanları kendinden uzaklaştırması mesafeli ve zaman zaman ukala olarak görülmesine neden olabilir. Çünkü baştan bu yana belirttiğim gibi rahatlama, keyif alma ve boş verme odaklıdır. Yüzleşmek, derinlemesine konuşmalar bu evrede can sıkıcı olacaktır. Bekarlara, yalnızlara tez canlılık verecek.